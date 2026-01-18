Σε εξέλιξη η ψηφιακή αναβάθμιση της Πολεοδομίας του Δήμου Σκιάθου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Προχωρά η αναβάθμιση της Πολεοδομίας του Δήμου Σκιάθου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με το έργο να περιλαμβάνει την καταγραφή των στοιχείων των οικοδομικών αδειών και την ψηφιοποίηση των στελεχών, τοπογραφικού διαγράμματος, διαγράμματος κάλυψης, σχεδίων αρχιτεκτονικών μελετών και σχεδίων στατικών μελετών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το αποτέλεσμα του έργου θα είναι διαθέσιμο, μέσω κεντρικής εφαρμογής, στην υπηρεσία, ενώ υπολογίζεται ότι θα εντοπιστούν 4000 άδειες. Επίσης, σύμφωνα με τον όγκο του προς επεξεργασία αρχείου σε συνδυασμό με τον διαθέσιμο χώρο, οι εργασίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί εντός περίπου 6 μηνών.

Επίσης στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι: «Πρόκειται για ένα έργο υποδομής που δημιουργεί τις βάσεις για μια πιο σύγχρονη, αποτελεσματική και διαφανή λειτουργία της πολεοδομικής υπηρεσίας. Με την ολοκλήρωση του έργου θα βελτιωθεί η εξυπηρέτηση το όφελος δεν θα είναι μόνο λειτουργικό, αλλά και θεσμικό, καθώς το έργο ψηφιοποίησης των οικοδομικών αδειών είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, του πώς η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί πρακτικά, με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης στο οποίο έχει ενταχθεί η Υπηρεσία Δόμησης μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου».