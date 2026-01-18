Έκοψε την πίτα της η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μαγνησίας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Πραγματοποιήθηκε χθες Σάββατο, η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΔΙ.Π.Υ. Ν. Μαγνησίας, σε γεύμα που παρέθεσε η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού, παρουσία του σεβασμιότατου κ.κ. Ιγνατίου προς τιμή των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων του Ν. Μαγνησίας για το έργο και την προσφορά τους.

Στην εκδήλωση απονεμήθηκε αναμνηστική πλακέτα στον Σεβασμιότατο Δημητριάδος και Αλμυρού κ.κ. Ιγνάτιο για την αρωγή του και την υποστήριξη στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του νομού.



Επίσης στον Αρχιπύραρχο Νικόλαο Ιερεμία, απερχόμενο Διοικητή της ΔΙ.Π.Υ. Ν. Μαγνησίας, απονεμήθηκε πλακέτα για τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της διαφύλαξη της περιουσίας των πολιτών της περιοχής.