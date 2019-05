0 SHARES Share Tweet

Η Microsoft ετοιμάζεται για την παρουσίαση ενός γνήσιου πυρήνα Linux σε επόμενο πακέτο αναβάθμισης των Windows.

Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αναφορά στη σύνδεση του κόσμου του Linux με εκείνη του οικοσυστήματος των Windows, αλλά τώρα η σύνδεση αυτή γίνεται ισχυρότερη από ποτέ. Έτσι, αναμένεται λίγο αργότερα μέσα στο 2019 να δούμε τα Windows να περιλαμβάνουν έναν πλήρη, λειτουργικό πυρήνα Linux, ως ένα στοιχείο που θα έχουν στη διάθεσή τους οι περισσότερο έμπειροι χρήστες. Ο πυρήνας αυτός θα είναι πλήρως παραμετροποιημένος και δημιουργημένος από τους μηχανικούς της Microsoft.

O πυρήνας του Linux θα είναι μέρος του Windows Subsystem for Linux, ή αλλιώς WSL, το οποίο η Microsoft ονομάζει WSL2, με σκοπό να δώσει στους προγραμματιστές τη δυνατότητα της πλήρους χρήσης μίας διανομής Linux, μέσα σε έναν Windows υπολογιστή. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα προσφέρεται και η δυνατότητα της χρήσης μίας εφαρμογής τερματικού, όπως γνωρίζουν πολύ καλά όσοι έχουν έστω και την ελάχιστη επαφή με κάποια διανομή Linux.

Μπορεί το λειτουργικό σύστημα των Windows να είναι το πλέον συχνά χρησιμοποιούμενο σύστημα σήμερα, αλλά ένα διόλου ευκαταφρόνητο πλήθος προγραμματιστών δηλώνει ότι θέλει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Linux για τη δημιουργία των εφαρμογών του. Έτσι, σε μία προσπάθεια της Microsoft να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερους προγραμματιστές, θέλει να προσφέρει πλέον τη δυνατότητα της χρήσης όλων των κατάλληλων εργαλείων των προγραμματιστών μέσα στο γνώριμο περιβάλλον των Windows.

Όπως αναφέρει το The Next Web, η Microsoft θέλει να κερδίσει εκ νέου το κοινό των προγραμματιστών με κινήσεις σαν και αυτή. To Windows Terminal αναμένεται να κάνει την επίσημη εμφάνισή του μέχρι και τα μέσα Ιουνίου 2019, ενώ το WSL2 με τον γνήσιο πυρήνα Linux θα γίνει διαθέσιμο στους Windows Insiders μέσα στο καλοκαίρι. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα γίνει δεκτό το εργαλείο αυτό από την κοινότητα των προγραμματιστών σε παγκόσμιο επίπεδο.