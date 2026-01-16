«Μικρές πράξεις, μεγάλη αγάπη»- Το Fashion City Outlet στήριξε δομές και οικογένειες της Λάρισας την περίοδο των γιορτών

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στο πνεύμα των Χριστουγέννων και με γνώμονα την έμπρακτη προσφορά προς την τοπική κοινωνία, το FashionCityOutlet προχώρησε την εορταστική περίοδο σε μια σειρά από ενέργειες στήριξης οργανισμών, οικογενειών και παιδιών της Λάρισας. Με απλές αλλά ουσιαστικές πράξεις, το εμπορικό κέντρο «της καρδιάς μας» συνέβαλε στη χαρά των γιορτών, ενισχύοντας φορείς που προσφέρουν καθημερινά σημαντικό έργο.

Στήριξη στο Ενοριακό Παντοπωλείο του Ι.Ν. Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου Λαρίσης

Το FashionCityOutlet προσέφερε τρόφιμα στο Ενοριακό Παντοπωλείο του Ιερού Ναού Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου Λαρίσης – ΓΑΛΙΛΑΙΑ, συμβάλλοντας στη στήριξη οικογενειών που έχουν ανάγκη. Μια κίνηση που στόχο έχει να ενισχύσει το έργο αλληλεγγύης της ενορίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η ανάγκη για συλλογική φροντίδα γίνεται ακόμη πιο έντονη.

Στήριξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων

Στο ίδιο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς, το FashionCityOutlet προσέφερε σημαντική ποσότητα ειδών καθημερινής φροντίδας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων, στηρίζοντας τις ανάγκες των ωφελούμενων οικογενειών.

Η προσφορά αυτή ενίσχυσε το έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, μιας δομής που παρέχει ουσιαστική υποστήριξη σε ευπαθείς ομάδες της τοπικής κοινωνίας, ιδιαίτερα κατά την εορταστική περίοδο.

Στήριξη στον Σύλλογο Τρίτεκνων Ν. Λάρισας

Το FashionCityOutlet συμμετείχε ως χορηγός στη βράβευση των επιτυχόντων μαθητών του Συλλόγου Τρίτεκνων Ν. Λάρισας που εισήχθησαν στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονομής βραβείων και κοπής πίτας του Συλλόγου, τιμήθηκαν 30 νέοι και νέες, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά τους και δίνοντας ένα συμβολικό μήνυμα ενθάρρυνσης για το επόμενο βήμα της ζωής τους.

«Δεύτερη ζωή» σε χρήσιμα είδη για δύο σχολεία της Λάρισας

Παράλληλα, το FashionCityOutlet προσέφερε στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας και το 44ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας χρηστικά είδη, όπως έπιπλα, βιβλιοθήκες, παγκάκια, κάδους ανακύκλωσης και είδη τεχνολογίας που δεν χρησιμοποιούνταν πλέον.

Με αυτόν τον τρόπο, τα αντικείμενα απέκτησαν «δεύτερη ζωή», εξυπηρετώντας καθημερινές ανάγκες των σχολείων και των μαθητών τους, ενώ παράλληλα προωθήθηκε μια πιο υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση υλικών.

Οι τρεις αυτές ενέργειες εντάσσονται στη φιλοσοφία του FashionCityOutlet να βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία της Λάρισας, με μικρές αλλά ουσιαστικές πράξεις φροντίδας, προσφοράς και αλληλεγγύης — ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η συλλογικότητα έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ.

Με σεβασμό, απλότητα και διάθεση προσφοράς, το FashionCityOutlet θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά — στο κέντρο της καρδιάς μας.

Fashion City Outlet

4οχλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr