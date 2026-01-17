Το 9ο ΓΕΛ Λάρισας ενημερώνει τους μαθητές για τον αλκοολισμό

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σημαντική ενημερωτική δράση με επίκεντρο τον αλκοολισμό και την πρόληψή του στην εφηβική ηλικία φιλοξενήθηκε την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 στο 9ο Γενικό Λύκειο Λάρισας, στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και της πρωτοβουλίας της σχολικής μονάδας «Σχολείο και Κοινότητα».

Η δράση απευθυνόταν σε μαθητές και μαθήτριες της Α’ και Β’ Λυκείου και είχε ως βασικό στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τις επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ, ένα φαινόμενο με αυξανόμενη παρουσία στην καθημερινότητα των νέων. Τη διοργάνωση συντόνισε η μαθηματικός κ. Γιάτσου Αντιγόνη, με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών Δημητρίου Λ., Μαντραχιμοβα Μ., Τσουράκη Α. και Χριστοφορίδου Σ., ενώ την εκδήλωση παρακολούθησε ο Υποδιευθυντής του σχολείου, κ. Ζησόπουλος Ζαφείρης.





Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από επαγγελματίες του Κέντρου Υγείας, οι οποίες ανέδειξαν με απλό και βιωματικό τρόπο τους κινδύνους του αλκοολισμού, τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες στους εφήβους, καθώς και τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης υποστήριξης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της οικογένειας, του σχολείου και της ομάδας συνομηλίκων.

Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με ενδιαφέρον, συμμετείχαν ενεργά στον διάλογο και προβληματίστηκαν γύρω από την έννοια της υπευθυνότητας και των υγιών επιλογών ζωής.

Το 9ο ΓΕΛ Λάρισας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το Κέντρο Υγείας Λάρισας για την ουσιαστική συνεργασία, καθώς και προς τον Διευθυντή του σχολείου, κ. Γκέκα Βασίλη, για τη συνεχή στήριξη εκπαιδευτικών δράσεων που ενισχύουν την πρόληψη και τη σχολική ευημερία.