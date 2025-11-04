Παναγιωτόπουλος-Μεϊκόπουλος: «Αβεβαιότητα για το μέλλον των δομών & των εργαζομένων Κέντρων Πρόληψης»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος συναντήθηκαν στην Βουλή με τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Κέντρων Πρόληψης κ. Στέφανο Τζιμογιάννη και κ. Ευθύμιο Ζιγγιρίδη αντίστοιχα, σχετικά με το μέλλον των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και της Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εκφράστηκε η έντονη ανησυχία για την επόμενη ημέρα των Κέντρων Πρόληψης, καθώς η προγραμματική σύμβαση με το κράτος λήγει σε δύο χρόνια, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει σαφής κυβερνητική δέσμευση για τη συνέχισή της ή για ένα συνολικό σχεδιασμό που να αφορά την πρόληψη και τον καίριο ρόλο των Κέντρων Πρόληψης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα προβλήματα που έχει προκαλέσει η αποσπασματική και ελλιπώς σχεδιασμένη ψυχιατρική μεταρρύθμιση, η οποία, όπως τονίστηκε, έχει οδηγήσει σε αποδυνάμωση κρίσιμων δομών απεξάρτησης και πρόληψης και έχει ενθαρρύνει την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Οι εκπρόσωποι του Δικτύου υπενθύμισαν ότι τα 75 Κέντρα Πρόληψης, τα οποία λειτουργούν αδιάλειπτα εδώ και 30 χρόνια, αποτελούν θεμελιώδη πυλώνα του δημόσιου συστήματος πρόληψης, προσφέροντας υπηρεσίες σε περισσότερους από 300.000 πολίτες ετησίως και απασχολώντας πάνω από 400 εργαζόμενους. Με την ενεργό συμμετοχή τοπικών φορέων και δήμων, έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν δεσμούς εμπιστοσύνης με τις κοινότητες και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και της κοινωνικής συνοχής.

Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επεσήμαναν από την πλευρά τους ότι η πρόληψη των εξαρτήσεων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά ή λογιστικά και υπογράμμισαν την ανάγκη για θεσμική κατοχύρωση και σταθερή χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης. Οι βουλευτές δεσμεύτηκαν να αναλάβουν κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για την ανάδειξη του ζητήματος, την προστασία των εργαζομένων και την διατήρηση των Κέντρων Πρόληψης ώστε να σταματήσει η σταδιακή τους απαξίωση από τις κυβερνητικές επιλογές.