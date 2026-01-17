Αλέξης Τσίπρας: Η προοδευτική διακυβέρνηση θα γίνει πράξη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μήνυμα αισιοδοξίας για το ότι θα «γίνει πράξη» η ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης ώστε να αναλάβει τα ηνία της χώρας έδωσε από το κατάμεστο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας την «Ιθάκη» στην συμπρωτεύουσα.

Αυτά ενώ νωρίτερα άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την λειτουργία ενός κράτους εχθρικού για τους πολίτες, για την εξωτερική πολιτική αλλά τα ζητήματα διαφθοράς που από παντού αναδεικνύονται.

Στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας θύμισε πως «πριν από πολλά χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη ακούσατε για πρώτη φορά το σύνθημα για την επανίδρυση του κράτους. Το Κράτος τελικά δύο δεκαετίες μετά, όχι μόνο δεν επανιδρύθηκε αλλά αναπαλαιώθηκε. Έγινε μικρότερο για να μη χωρά τις ανάγκες των πολιτών, έγινε πελατειακό για να χωρά τα ρουσφέτια των ημετέρων, έγινε επιτελικό για να χωρά μόνο τη μικρή παρέα της εξουσίας που καθορίζει τη ροή του δημόσιου χρήματος και τις επιστροφές του».

Όπως τόνισε «από αυτό το κράτος λοιπόν, χρειαζόμαστε ρήξη. Όχι διαχείριση. Χρειαζόμαστε μια Νέα Μεταπολίτευση. Και ένα νέο ισχυρό και δίκαιο κράτος. Που θα παρέχει ασφάλεια στους πολίτες, θα λειτουργεί με αξιοκρατικούς κανόνες και θα συντονίζει με κοινωνική ευαισθησία την οικονομική ανάπτυξη. Και για αυτό χρειαζόμαστε Σχέδιο ριζικών αλλαγών στους θεσμούς. Του συστήματος εκτελεστικής εξουσίας, Βουλής και Δικαιοσύνης Της κοινωνικής προστασίας και της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος».

Επισήμανε πως «χρειαζόμαστε με δυο λόγια ένα συνεκτικό, δημοκρατικό, προοδευτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Που δεν θα αφήσει τίποτε όρθιο από τις δομές της αναξιοκρατίας, της γραφειοκρατίας και της διαπλοκής. Που θα αλλάξει όχι μόνο το κράτος αλλά και την κουλτούρα εξουσίας. Ένα κράτος για όλους και όχι ένα εργαλείο για λίγους».

Διαβάστε περισσότερα στο news247.gr