Πέθανε ο Νίκος Στασινόπουλος, σε ηλικία 95 ετών

Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο Νίκος Στασινόπουλος, γιος του ιδρυτή και αρχιτέκτονας της Viohalco, έχοντας διακριθεί για το επιχειρηματικό του ήθος, το όραμα αλλά και τις τολμηρές για την εκάστοτε εποχή αποφάσεις του.

Μαζί με τον αδερφό του Ευάγγελο, ανέλαβαν από τις δεκαετία του ’50, να ενισχύσουν με την δραστηριότητά τους την εταιρεία που έφερε τη σφραγίδα του πατέρα τους Μιχαήλ Στασινόπουλου, που οραματίστηκε και έβαλε τις βάσεις για την ιδέα της Viohalco.

Ήδη εξάλλου από το 1933 ο πατέρας τους με τα αδέρφια του Ηλία και Γιάννη Στασινόπουλο και τους δύο αδελφούς Σαράντη είχαν ιδρύσει την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1937 από την ίδια πενταμελή ομάδα επιχειρηματιών, ιδρύεται ο πρόδρομος της ΒΙΟΧΑΛΚΟ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ, με την πρώτη μονάδα παραγωγής, στην οδό Πειραιώς 252.

Αυτή η πρώτη μονάδα παράγει ράβδους, ταινίες, σωλήνες και άλλα προϊόντα, χαλκού, ορείχαλκου και αλουμινίου, καθώς και είδη για την ελληνική βιομηχανία πολεμικού υλικού, που χρησιμοποιήθηκαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στον Όμιλο της Βιοχάλκο ανήκει και η παραγωγική μονάδα της Sovel στη βιομηχανική περιοχή Αλμυρού, που κατασκευάζει οπλισμό χάλυβα σκυροδέματος SD σε ράβδους, συμπαγείς κουλούρες (spooled coils), πλέγματα, καθώς και τα προϊόντα Sidefit, Sidefor και Sidefor Plus.