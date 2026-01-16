Επίθεση Φωτήλα σε Πελετίδη: «Θα σου πω πώς θα τον ξεβρακώσεις»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της δημοτικής παράταξης του Κώστα Σβόλη στην Πάτρα, παρουσία του υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του δημάρχου της πόλης Κώστα Πελετίδη, κατηγορώντας τον για «παραπλανητικές δηλώσεις» αναφορικά με την υλοποίηση πολιτιστικών έργων.

Ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας υποστήριξε ότι ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εμφανίζει κυβερνητικά έργα ως πρωτοβουλίες της δημοτικής αρχής, κάνοντας λόγο για «ψέματα που έχουν όριο». Σε μια αποστροφή του λόγου του, απευθυνόμενος στον επικεφαλής της παράταξης, Κώστα Σβόλη, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα σου πω πώς θα τον ξεβρακώσεις, σελίδα‑σελίδα, γιατί τα ψέματα έχουν όριο».

Η απάντηση του δημάρχου Πατρέων

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, απέφυγε να απαντήσει σε προσωπικό τόνο. «Δυστυχώς, ο τρόπος που μιλάει και ό,τι κάνει… δεν θέλω να πέσω σε αυτό το επίπεδο» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Κώστας Πελετίδης επανέφερε το ζήτημα σχετικής πρότασης ύψους 350.000 ευρώ για τεχνολογική αναβάθμιση των αρμάτων του Πατρινού Καρναβαλιού, που –όπως υποστήριξε– απορρίφθηκε από τον υφυπουργό. «Η πρόταση αφορούσε κοινή δράση του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας και του Δήμου. Πήραμε αρνητική απάντηση. Ας απαντήσει δημόσια», ανέφερε.