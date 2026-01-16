Τα μηνύματα που έστελνε ο 22χρονος εκτελεστής στον εργοδότη πριν και μετά τη δολοφονία στο κάμπινγκ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αναπάντητα παραμένουν κάποια ερωτήματα αναφορικά με την υπόθεση της στυγερής διπλής δολοφονίας που σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, όπου άφησαν την τελευταία τους πνοή ο 68χρονος ιδιοκτήτης και ο 61χρονος επιστάτης του.

Μετά την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων κατηγορούμενων για την διπλή δολοφονία, οι αρχές ερευνούν κάθε λεπτομέρεια και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να φτάσουν στην λύση του εγκλήματος που συγκλόνισε την περιοχή της Φοινικούντας αλλά και το πανελλήνιο. Οι πέντε προφυλακιστέοι, οι 22χρονοι, ο ανιψιός του 68χρονου, ο κολλητός του φίλος και πρώην εργοδότης των νεαρών δραστών αλλά και ένας τρίτος φίλος, συνεχώς πέφτουν σε αντιφάσεις σχετικά με τις μεταξύ τους σχέσεις, και την εμπλοκή τους στο φονικό.





Το Live News παρουσίασε σήμερα (16.01.2026) τους ισχυρισμούς του εργοδότη των 22χρονων και επιστήθιου φίλου του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στις αρχές για τα μηνύματα που του έστελνε ο 22χρονος φερόμενος (πλέον) εκτελεστής. Πριν το διπλό έγκλημα, του έγραφε πως θα έκανε ό,τι του ζητούσε και μετά τις δολοφονίες ότι φοβάται για τη ζωή του.

«Στο σημείο της συνομιλίας μας, όπου ο 22χρονος γράφει επί λέξει το ακόλουθο μήνυμα ‘σε φοβάμαι, πραγματικά θέλω να ηρεμήσω, σε παρακαλώ κατάλαβέ με, δεν μπορώ να ζω με φόβο, ακόμα και τηλέφωνο δεν σε παίρνω από φόβο’, δεν μπορώ να ξέρω πώς αισθανόταν για να το πει αυτό. Αυτό το μήνυμα το έστειλε υπό την επήρεια και όταν γινόταν νηφάλιος καταλάβαινε ότι ήθελα το καλό του. Ξέρω ότι στο κεφάλι του γινόταν ένας χαμός. Νοιαζόμουν για τον 22χρονο και ακόμα νοιάζομαι», σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Όπως διαπιστώθηκε, μάλιστα, μία μέρα πριν αλλά και τη μέρα του διπλού εγκλήματος, οι δυο τους είχαν συνομιλήσει: «Κατά την διάρκεια της 04/10/2025 θυμάμαι ότι είχαμε μιλήσει με τον 22χρονο για θέματα ρουτίνας, ποιος αγόρασε τι. Στις 00:54 στις 05/10/2025 θυμάμαι ότι τον κάλεσα από το κινητό μου γιατί είχα καταλάβει ότι δεν ήταν καλά ψυχολογικά, ήθελα να δω αν χρειάζεται κάτι. Ο 22χρονος φερόμενος εκτελεστής δεν μου είπε ότι θα συναντούσε τον φερόμενο συνεργό. Δεν μπορούσα να γνωρίζω τι είχε σχεδιάσει. Στις 05/10/2025 το πρωί περί τις 11:23 μπορεί να μίλησα με τον τρίτο κατηγορούμενο, δεν θυμάμαι γιατί μιλάμε συνέχεια».





Οι «όρκοι» αφοσίωσης του 22χρονου

Στις 26 Μαρτίου του 2025, ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής έστειλε στον εργοδότη του ένα μήνυμα μέσα από το οποίο τον διαβεβαίωνε πως του ήταν πιστός και διατεθειμένος να κάνει ό,τι του ζητούσε.

«Όταν κάπου δεν πετυχαίνω, νιώθω σαν να σε απογοητεύω. Εγώ θέλω μόνο να σε βοηθάω και όχι να σε βαραίνω. Όμως είσαι ο μόνος άνθρωπος που με καταλαβαίνει και εμπιστεύομαι τη ζωή μου την ίδια. Νιώθω ότι δεν σε τιμάω. Να ξέρεις ότι προσπαθώ να σε ευχαριστώ, γιατί είσαι η οικογένεια που διάλεξα και δεν θα μπορούσα να ευχηθώ κάποιον καλύτερο για μεγαλύτερο αδελφό, πατέρα ή φίλο από εσένα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Λίγες μέρες αργότερα, του έστειλε, όπως διαπιστώθηκε, ένα αντίστοιχο μήνυμα: «Δεν ήθελα να σου φερθώ με ασέβεια, ίσα ίσα σε σέβομαι πιο πολύ και από τους γονείς μου και από τον Θεό τον ίδιο. Όταν ξυπνάω δεν λέω δόξα τω Θεώ, εσένα ευχαριστώ που μου το επιτρέπεις. Σου έχω πει ό,τι κι αν μου ζητήσεις, όσο ακραίο και αν είναι θα το κάνω με χαρά».

Ο εργοδότης ωστόσο έχει υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή πως δεν γνώριζε για την εμπλοκή των δύο 22χρονων στο διπλό φονικό. Το έμαθε, όπως είπε, από τις ειδήσεις.

«Για την εμπλοκή του 22χρονου έμαθα από τις ειδήσεις. Ο ίδιος δεν μου είχε πει τίποτα σχετικά. Δεν γνωρίζω εάν ο ανιψιός τον μετέφερε στην Καλαμάτα. Δεν γνωρίζω τι ρωτούσε ο ανιψιός στο ChatGPT. Έχω δανείσει κάποιες φορές στον ανιψιό χρηματικά ποσά από 10.000 έως 40.000 ευρώ, δεν τα σημειώνω, δεν με ενδιαφέρει εάν θα μου τα επιστρέψει. Του έχω τυφλή εμπιστοσύνη και αυτός μου είχε δανείσει χρήματα στο παρελθόν».

«Αδειάζει» τον ανιψιό ο φίλος του

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκεται και μία μαρτυρία ενός φίλου του ανιψιού για την επομένη μέρα του διπλού φονικού, όταν ο 33χρονος του ζήτησε να πάνε στην Καλαμάτα.

«Η θέση του συνοδηγού στο αυτοκίνητο του ανιψιού ήταν κενή. Αυτό το γνωρίζω γιατί όταν πέρασε από μπροστά μας είχε κατεβασμένο το παράθυρο του οδηγού και μπόρεσα να δω μέσα. Δεν σταμάτησε καθόλου στο βενζινάδικο. Τα τζάμια του αυτοκινήτου του είναι φιμέ. Ξεκινήσαμε χωρίς τελικά να βάλω υαλοκαθαριστήρες. Στην αρχή της διαδρομής για Καλαμάτα ο ανιψιός προπορευόταν, όμως λίγο αργότερα έκανε στην άκρη και περάσαμε εμείς μπροστά. Αυτό το έκανε γιατί σκέφτηκε ότι το δικό του αμάξι ίσως να το γνωρίζουν οι δολοφόνοι. Ο ανιψιός με την κοπέλα του μιλούσαν συνέχεια στο τηλέφωνο. Έλεγε ο ένας στον άλλον πού βρισκόντουσαν, γιατί δεν ήταν διαρκώς πίσω μας ο ανιψιός. Η κοπέλα του θυμάμαι ότι του έλεγε αν υπάρχει κάποιο καρτέρι και του έδινε πληροφορίες για τα οχήματα που πρώτοι εμείς συναντούσαμε».





Όπως ο ίδιος έχει πει: «Λίγο πριν από την Αστυνομική Διεύθυνση ο ανιψιός με προσπέρασε, αλλά δεν γνωρίζω πού πήγε, ούτε τον ρώτησα. Εγώ συνέχισα για το σπίτι της μητέρας του στην οδό Βασιλίσσης Αμαλίας και στάθμευσα από κάτω. Πρέπει να ήταν 6 και κάτι σίγουρα. Μετά από λίγα λεπτά ήρθε και ο ανιψιός και σταμάτησε δίπλα μας. Μας είπε ότι θα έκανε έναν κύκλο το τετράγωνο και θα ερχόταν μετά. Δεν κατάλαβα τον λόγο. Θυμάμαι ότι η μητέρα του ανιψιού επέμενε να έρθει στην Φοινικούντα και εκείνος προσπαθούσε να την μεταπείσει.

Θυμάμαι ότι ο ανιψιός πήγε κάποια στιγμή από την Ασφάλεια Καλαμάτας μετά παραγγείλαμε κάτι, φάγαμε και μου είπε να φύγω και ότι θα επέστρεφε εκείνος με την κοπέλα του αργότερα. Δύο εβδομάδες αργότερα μου ζήτησε χρήματα για να πληρώσει τον δικηγόρο του. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί του είχαν ‘παγώσει’. Του έδωσα 3.000 ευρώ».

Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου ανιψιού, Ιωάννης Βέρρας, μιλώντας στο Live News είπε πως ο ανιψιός είναι ο μόνος που δεν έχει αλλάξει την αρχική του κατάθεση.

Η αξιολόγηση στοιχείων συνεχίζεται προκειμένου να συμπληρωθούν τα κρίσιμα κομμάτια στο παζλ της υπόθεσης που παραμένουν κενά. Μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει ομολογήσει ποιος ήταν ο εκτελεστής των δύο θυμάτων στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.