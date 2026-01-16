Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε παιδάκι

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λάρισα.
Το τροχαίο καταγράφηκε επί της οδού Ταγματάρχου Βελισσαρίου στο κέντρο της πόλης όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο – κάτω από άγνωστε συνθήκες – παρέσυρε ένα παιδάκι.
Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε το τραυματισμένο παιδί στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, αλλά και η Τροχαία που διενεργεί έρευνες για τα αίτια του συμβάντος.
Πηγή: Larissanet.gr
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.