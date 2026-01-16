Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε παιδάκι

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λάρισα.

Το τροχαίο καταγράφηκε επί της οδού Ταγματάρχου Βελισσαρίου στο κέντρο της πόλης όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο – κάτω από άγνωστε συνθήκες – παρέσυρε ένα παιδάκι.

Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε το τραυματισμένο παιδί στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, αλλά και η Τροχαία που διενεργεί έρευνες για τα αίτια του συμβάντος.

Πηγή: Larissanet.gr