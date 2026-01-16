Μήνυμα Μαρινάκη στους αγρότες για τα μπλόκα (βίντεο)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μήνυμα ότι η κοινωνία εξαντλεί την υπομονή της απέναντι σε ακραίες μορφές διαμαρτυρίας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στο πρώτο briefing για πολίτες του 2026, απαντώντας σε ερωτήσεις για τα μπλόκα των αγροτών και μια ευρεία ατζέντα θεμάτων – από τις διαγραφές φοιτητών και τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών, μέχρι τη διεθνή στάση της Ελλάδας στο ουκρανικό και στη σύγκρουση Ισραήλ–Παλαιστίνης.

Αναφορικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών και τα μπλόκα, χαρακτήρισε μη νόμιμη και κοινωνικά άδικη την επιλογή του αποκλεισμού δρόμων και δημόσιων χώρων. «Κανείς δεν είναι κατά των αγροτών. Αλλά άλλο η στήριξη των αιτημάτων των 400.000, και άλλο η ανοχή στους λίγους που επιβάλλουν “με το έτσι θέλω” τις κινητοποιήσεις τους», σημείωσε o κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως η Ελλάδα προσφέρει το φθηνότερο αγροτικό ρεύμα στην Ε.Ε. μέσω του προγράμματος «ΓΑΙΑ», με επέκταση για δύο ακόμη έτη. Παρέθεσε επίσης σειρά μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση, όπως η μόνιμη επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο, η καταβολή 3,8 δισ. ευρώ σε αγροτικές επιδοτήσεις και η μείωση του ΦΠΑ σε λιπάσματα, ζωοτροφές και εξοπλισμό.

Για τις διαγραφές φοιτητών, ο Παύλος Μαρινάκης υπεραμύνθηκε της εφαρμογής κανόνων στα ΑΕΙ, επισημαίνοντας πως «κανένα σοβαρό κράτος δεν έχει πανεπιστήμια χωρίς χρονικά όρια». Τόνισε πως το 2026 ξεκίνησε χωρίς ενεργές καταλήψεις, ενώ υπενθύμισε τη σύμπραξη ελληνικών πανεπιστημίων με ιδρύματα όπως το Harvard και το Yale.

Σε ερώτηση για την αύξηση των αλκοτέστ και τα μέτρα οδικής ασφάλειας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «μόνο μέσα στις γιορτές πραγματοποιήθηκαν 190.000 έλεγχοι, με 40.000 παραβάσεις», ενώ το 2025 καταγράφηκε μείωση 21,5% στα θανατηφόρα τροχαία.

Για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε την έναρξη της διαδικασίας το β’ εξάμηνο του 2026. Ανέδειξε ως βασικές προτεραιότητες την αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ευθύνη Υπουργών και του άρθρου 16 για τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. «Ήρθε η στιγμή για αλλαγές που δεν αφορούν απλώς τα επόμενα χρόνια, αλλά τις επόμενες γενιές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παύλος Μαρινάκης: Τι είπε για εξωτερική πολιτική, ΕΦΚΑ και φόρους

Κληθείς να απαντήσει γιατί η Ελλάδα υποστηρίζει την Ουκρανία αλλά εμφανίζεται «ουδέτερη» στην περίπτωση της Παλαιστίνης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως η χώρα καταδικάζει κάθε παραβίαση διεθνούς δικαίου. «Στην Ουκρανία έχουμε εισβολή από κράτος σε κράτος. Στη Γάζα, διαχωρίσαμε από την πρώτη στιγμή την τρομοκρατική Χαμάς από τον παλαιστινιακό λαό», είπε, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα στήριξε ψήφισμα για κατάπαυση πυρός και ανθρωπιστική βοήθεια στον ΟΗΕ.

Σχετικά με τον ΕΦΚΑ, ο Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε πως δεν προβλέπεται έκπτωση για ετήσια καταβολή εισφορών, ενώ οι ρυθμίσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές συνεχίζουν να προσφέρονται σε 12 ή 24 δόσεις.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επανέλαβε τη μείωση του φόρου εισοδήματος από 22% στο 20% και έως το 0% για πολύτεκνους, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και τη μείωση της προκαταβολής φόρου. «Οι επόμενες καλές ειδήσεις, όταν το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά, θα αφορούν τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες», επεσήμανε.