Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Συγκέντρωσε 16.070 μονάδες αίματος και 5.536 δείγματα μυελού οστών το 2025

Στην προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας στην Ελλάδα πρωταγωνιστεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), διοργανώνοντας, σε καθημερινή βάση, αιμοδοσίες σε όλη την επικράτεια, προκειμένου να ενισχύσει τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Σύμφωνα με τον Ε.Ε.Σ., η τεράστια προσφορά του στην ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος της Ελλάδας αναδεικνύεται μέσα από τα στατιστικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Ε.Ε.Σ. Συγκεκριμένα, το 2025, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πραγματοποίησε συνολικά 672 εθελοντικές αιμοδοσίες σε όλη τη χώρα, συγκεντρώνοντας 16.070 μονάδες αίματος και 5.536 δείγματα μυελού των οστών. Στην Αττική, 426 άτομα ωφελήθηκαν με 635 μονάδες αίματος, ενώ συνολικά 3.766 άτομα υποστήριξαν εκπαιδεύσεις αιμοδοσίας και ενημερωτικές δράσεις για την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, βοηθώντας όσους το έχουν ανάγκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πρωτοπορεί στην εθελοντική αιμοδοσία από το 1935. Το ίδιο έτος ίδρυσε την Κεντρική Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Ε.Ε.Σ., μια από τις πρώτες οργανωμένες δομές αιμοδοσίας στην Ευρώπη. Παράλληλα, ήταν ο πρώτος που κατασκεύασε φύσιγγες (60ml) διατηρουμένου αίματος με ακριβή και πλήρη επιστημονικό έλεγχο, οι οποίες μετέφεραν με ασφάλεια το αίμα σε χειρουργεία του μετώπου και στρατιωτικά νοσοκομεία, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάσωση και σωτηρία χιλιάδων βαριά τραυματιών.