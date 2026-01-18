Αγρίνιο: Στα δικαστήρια Μεσολογγίου μεταφέρθηκε ο 44χρονος δράστης της δολοφονίας του 50χρονου

Δημοσιεύθηκε

Στα δικαστήρια Μεσολογγίου μεταφέρθηκε σήμερα το μεσημέρι (18/1/2026) ο 44χρονος δράστης που δολοφόνησε τον 50χρονο πρώην φίλο του και πρόεδρο της κοινότητας Λιθοβουνίου στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας. Ο δράστης ομολόγησε χθες την δολοφονία και αναμένει να του απαγγελθούν κατηγορίες και στη συνέχεια να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί.

Η ερωτική αντιζηλία, οι εντάσεις και οι απειλές τον τελευταίο χρόνο είναι οι λόγοι που φαίνεται να οδήγησαν τον 44χρονο στην δολοφονία του αδελφικού του φίλου στο Αγρίνιο το πρωί του Σαββάτου.

Ο 44χρονος έφτασε στα δικαστήρια του Μεσολογγίου υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και μπήκε πολύ γρήγορα μέσα στο κτήριο.

Οι κάτοικοι των χωριών Λιθοβούνι και Μεσάριστα της Αιτωλοακαρνανίας παραμένουν σοκαρισμένοι καθώς υποστηρίζουν πως οι δύο άνδρες μεγάλωσαν μαζί και έκαναν παρέα από την εφηβική τους ηλικία. Οι αστυνομικές δυνάμεις μάλιστα παραμένουν στο χωριό καθώς υπάρχει φόβος ότι μπορεί να ξεκινήσει κάποια «βεντέτα».

