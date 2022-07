Πρωτοβουλία Κ. Αρβανίτη για τους Διερμηνείς του Ευρωκοινοβουλίου – Επιστολή 32 Ευρωβουλευτών

Επιστολή 32 Ευρωβουλευτών από 4 πολιτικές ομάδες προς την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΠΣ / The Left Κώστα Αρβανίτη και μέλους της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL), για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διερμηνείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Να μπει φρένο στις πρακτικές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που οδηγούν σε παράλυση τις υπηρεσίες διερμηνείας του σώματος και πλήττουν τα εργασιακά δικαιώματα των διερμηνέων ζητούν με επείγουσα επιστολή τους προς την Πρόεδρο Ρομπέρτα Μέτσολα δεκάδες ευρωβουλευτές, με πρωτοβουλία του Κώστα Αρβανίτη.

Στην επιστολή του Ευρωβουλευτή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία και μέλους της Επιτροπής EMPL, που συνυπογράφουν 31 συνάδελφοί του από 4 πολιτικές ομάδες, επισημαίνονται τα προβλήματα υγείας που ταλαιπωρούν διαρκώς τους διερμηνείς με αποτέλεσμα τη σταθερή διατάραξη της ομαλής λειτουργίας των Επιτροπών του Ευρωκοινοβουλίου λόγω έλλειψης διερμηνέων.

Όπως αναφέρεται, τα προβλήματα υγείας έχουν προκληθεί λόγω της διερμηνείας μέσω της πλατφόρμας Interactio, που δεν πληροί τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας ISO για τους ακροατές. Αξίζει να σημειωθεί πως η πλατφόρμα είχε υιοθετηθεί την πρώτη περίοδο της πανδημίας και θεωρητικά αποτελούσε προσωρινό μέτρο για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν μέσω της πρωτοφανούς έκτακτης κατάστασης που ο Covid είχε δημιουργήσει.

Ούτε λίγο ούτε πολύ 40% των διερμηνέων έχουν αναφέρει στην ιατρική υπηρεσία του ΕΚ προβλήματα ακοής που οφείλονται στη χρήση της πλατφόρμα, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε εντός της υπηρεσίας το αντίστοιχο ποσοστό εκτινάσσεται σε 65%!

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή των Ευρωβουλευτών, παρά την σταδιακή άρση των περιορισμών, αν και «προσωρινό», το μέτρο εξακολουθεί να εφαρμόζεται ενώ, «στις 13 Ιουνίου ανακλήθηκε η απόφαση για μειωμένο ωράριο που είχε ληφθεί με στόχο την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων του κακής ποιότητας ήχου, καθιερώνοντας έτσι μια νέα, δυσμενή κανονικότητα για τους κοινοβουλευτικούς διερμηνείς».

Οι ευρωβουλευτές καταγγέλλουν την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης και Διερμηνείας Συνεδριάσεων DG LINC για την άρνησή της να διεξαγάγει διάλογο με τους διερμηνείς προς την κατεύθυνση μιας αμοιβαία αποδεκτής εργασιακής διευθέτησης. Μάλιστα, η DG LINC, προχώρησε σε ανάθεση της διερμηνείας σε εξωτερικούς παρόχους, όταν οι διερμηνείς εξήγγειλαν απεργία. Μία τέτοια κίνηση, κίνηση απεργοσπασίας στην πραγματικότητα, προσβάλλει τα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των κοινοβουλευτικών διερμηνέων αλλά και την ποιότητα της διερμηνείας καθώς έχει δημιουργήσει μία σφοδρή εργασιακή σύγκρουση μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Οι συνυπογράφοντες ζητούν από την Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να μπει τέλος στη ντροπιαστική μεταχείριση ενός κλάδου που συνιστά πολύτιμο και αναντικατάστατο εργαλείο ώστε ο θεσμός να λειτουργεί ομαλά και να φτάνει το έργο της Ευρωβουλής με ακρίβεια και σαφήνεια «στο σπίτι» κάθε Ευρωπαίας και Ευρωπαίου, κάθε πολίτη της ΕΕ που χρηματοδοτεί με τους φόρους του τη λειτουργία του σώματος.

Ειδικότερα, οι 32 Ευρωβουλευτές ζητούν:

i) Τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της αρχής της προφύλαξης μέσω της αδιάκοπης παρακολούθησης της ακουστικής υγείας των διερμηνέων και της αποτελεσματικής παρακολούθησης·

ii) Τη θέσπιση και εφαρμογή συγκεκριμένων δεσμευτικών οδηγιών σχετικά με τη χρήση του συνιστώμενου εξοπλισμού και της τεχνικής εγκατάστασης για απομακρυσμένες συνδέσεις.

iii) Την έναρξη διαβουλεύσεων και διευκόλυνση της διαιτησίας για τη θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για τη διερμηνεία Πολυγλωσσικής Απομακρυσμένης Συμμετοχής (MRP).

iv) Τον μετριασμό της πίεσης από τη DG LINC σε μεμονωμένους διερμηνείς, μεταξύ άλλων μέσω της εξωτερικής ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών, η οποία όχι μόνο αποδυναμώνει το αναγνωρισμένο δικαίωμά τους στην απεργία, αλλά αντιτίθεται επίσης στις πρόσφατες προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και την προώθηση δίκαιων συλλογικών συμβάσεων στα Κράτη Μέλη.

Την Επιστολή συνυπογράφουν οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Α. Γεωργούλης, Στ. Κούλογλου & Έ. Κουντουρά και συνολικά 16 μέλη της Ευρωομάδας της Αριστεράς, / The Left, 7 των S&D, 7 Πράσινοι και 2 από την ομάδα Renew.

Ακολουθεί η λίστα των Ευρωβουλευτών:

ARVANITIS Konstantinos, MEP, The Left

BARRENA Pernando, MEP, The Left

BENIFEI Brando, MEP, S&D

CHAIBI Leila, MEP, The Left

CORMAND David, MEP, Greens /EFA

DALY Clare, MEP, The Left

DURAND Pascal, MEP, Renew Europe

EICKHOUT Bas, MEP, Greens /EFA

FREUND Daniel, MEP, Greens /EFA

GEORGIOU Giorgos, MEP, The Left

GEORGOULIS Alexis, MEP, The Left

GRUFFAT Claude, MEP, Greens /EFA

GUSMÃO José, MEP, The Left

HAJŠEL Robert, MEP, S&D

JONGERIUS Agnes, MEP, S&D

KOULOGLOU Stelios, MEP, The Left

KOUNTOURA Elena, MEP, The Left

MATIAS Marisa, MEP, The Left

MAUREL Emmanuel, MEP, The Left

MAVRIDES Costas, MEP, S&D

MEBAREK Nora, MEP, S&D

MELCHIOR Karen, MEP, Renew Europe

PEREIRA Sandra, MEP, The Left

PIMENTA LOPES João, MEP, The Left

PINEDA Manu, MEP, The Left

PISAPIA Giuliano, MEP, S&D

REGO Sira, MEP, The Left

RIPA Manuela, MEP, Greens /EFA

STRIK Tineke, MEP, Greens /EFA

VAN SPARRENTAK Kim, MEP, Greens /EFA

WALLACE Mick, MEP, The Left

WOLTERS Lara, MEP, S&D