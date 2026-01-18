Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Πέραμα: Διαρροή καυσίμων δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ολονύχτια ήταν η μάχη με τις φλόγες στο Πέραμα από την φωτιά που ξέσπασε στη λεωφόρο Δημοκρατίας κάτω από το δημοτικό γήπεδο της πόλης και στο ύψος του όρμου του Κερατσινίου.

Στην φωτιά στο Πέραμα επιχειρούσαν όλο το βράδυ ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με σκοπό τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση. Τα ξημερώματα οι φλόγες τέθηκαν υπό μερικό έλεγχο. Μήνυμα του 112 στάλθηκε στα κινητά των κατοίκων ζητώντας να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Καπνοί λόγω πυρκαγιάς πλησίον δεξαμενών υγρών καυσίμων στην περιοχή #Πέραμα της Περιφερειακής Ενότητας #Πειραιά Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112

Οι πρώτες πληροφορίες λένε πως η φωτιά προκλήθηκε από διαρροή καυσίμου σε σωλήνες και σημείο με εύφλεκτη ύλη, γεγονός που οδήγησε στην εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση της. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο.

Για την ασφάλεια των πολιτών υπήρξε διακοπή και στην κυκλοφορία των φέρι μπoτ προς και από Σαλαμίνα.

Στην περιοχή σύμφωνα με την πυροσβεστική βρέθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και στην κατάσβεση συμμετέχουν και υδροφόρες του δήμου και της Περιφέρειας.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11:30 σε υπαίθριο χώρο από την πάνω από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Η φωτιά καίει σε απορρίμματα κοντά στα καζάνια της Coral gas.

Για προληπτικούς λόγους, η Αστυνομία προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Δημοκρατίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών και κατοίκων και να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης.

Εκτροπές διενεργήθηκαν και επί: Τριπόλεως και Ηλείας καθώς και επί Τριπόλεως και Μαρίας Κιουρί, Λεωφόρο Δημοκρατίας – Μητροπούλου – Ελπίδος , 25ης Μαρτίου και Καστοριάς.

Ο δήμαρχος Περάματος κάλεσε τους πολίτες να μην έλθουν σε επαφή με τους καπνούς, καθώς υπάρχει κίνδυνος για την υγεία τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, αλλά οι πυκνοί καπνοί έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους και έχουν επηρεάσει την ορατότητα στην ευρύτερη περιοχή.