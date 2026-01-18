Λήμνος: 20χρονος έπεσε σε γκρεμό 200 μέτρων – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Συναγερμός σήμανε σήμερα στη Μύρινα της Λήμνου έπειτα από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή του Πλατύ μεταξύ Αγίας Παρασκευής και πλαγίσιου μόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του limnoslive, ο νεαρός είχε μεταβεί στο σημείο για βόλτα με τη μηχανή του μαζί με φίλο του, χωρίς να γνωρίζει ότι στη συνέχεια ο δρόμος δεν είχε συνέχεια. Δυστυχώς, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατέληξε να πέσει από γκρεμό τουλάχιστον 200 μέτρων, σε ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών και μεγάλη επιχείρηση προσέγγισης από ξηρά και θάλασσα.

Ο δεύτερος νεαρός, εμφανώς σοκαρισμένος και έντρομος, ειδοποίησε άμεσα συγγενικό πρόσωπο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να κινητοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση όλες οι αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ στις έρευνες συμμετείχε και το Λιμενικό Σώμα, καθώς η περιοχή ήταν δύσκολο να προσεγγιστεί από στεριά. Οι καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο την επιχείρηση, με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στην περιοχή.

Δυστυχώς, ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι της Μύρινας, όπου τον περίμενε ασθενοφόρο και μετέφερε τη σορό του στο Νοσοκομείο Λήμνου.

limnoslive.gr