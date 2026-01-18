Επιχείρηση διάσωσης στον Ταΰγετο: 4 από τους τους 8 ορειβάτες έχουν τραυματιστεί

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Προσπαθεί να προσεγγίσει ελικόπτερο
Δημοσιεύθηκε

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απεγκλωβισμού ομάδας ορειβατών από δύσβατο σημείο, κοντά στην κορυφή “Προφήτης Ηλίας“, στον Ταΰγετο. Όπως έγινε γνωστό, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στη 1 μ.μ. για ομάδα 8 ορειβατών σε δυσπρόσιτο και δύσβατο σημείο κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχει επικοινωνία με την ορειβατική ομάδα και τον επικεφαλής της, ο οποίος, όπως έχει «μεταφέρει» στις πυροσβεστικές δυνάμεις, τέσσερα μέλη της ομάδας έχουν τραυματιστεί και χρήζουν αεροδιακομιδής. Για το λόγο αυτό, έχει κινητοποιηθεί ήδη ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ το οποίο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, θα προσεγγίσει σε ασφαλές σημείο.

Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού έχουν κινητοποιηθεί 41 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, την 9η ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου, ενώ μεταβαίνει ένα ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ.

newsbeast.gr

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ