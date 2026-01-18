Φθιώτιδα: Οι απατεώνες έπεισαν ηλικιωμένη ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ και της πήραν μεγάλο χρηματικό ποσό

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Παριστάνοντας υπαλλήλους της ΔΕΗ απατεώνες «χτύπησαν» με επιτυχία στη Φθιώτιδα, αποσπώντας από ηλικιωμένη γυναίκα στη Μαλεσίνα, μεγάλο χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport οι απατεώνες τηλεφώνησαν στην άτυχη γυναίκα νωρίς το βράδυ της Παρασκευής (16/1/26). Στην άλλη γραμμή ο απατεώνας προσποιήθηκε ότι ήταν τεχνικός της ΔΕΗ, λέγοντας και ένα τυχαίο όνομα για να αποκτήσει την εμπιστοσύνη της γιαγιάς.

Σύμφωνα λοιπόν με τον απατεώνα, είχε εντοπιστεί βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο του σπιτιού και έπρεπε να κλειστεί άμεσα ραντεβού για την επιδιόρθωσή της. Κρατώντας την ηλικιωμένη στο τηλέφωνο, ο απατεώνας, έστειλε μέσα σε ελάχιστα λεπτά «συνεργείο» για να τακτοποιήσει τη βλάβη.

Οι πληροφορίες του LamiaReport αναφέρουν ότι στο σπίτι της γιαγιάς έφτασε ένα σχετικά νεαρό ζευγάρι, με τον άνδρα να περιγράφεται ως μελαμψός και η γυναίκα καλοντυμένη, ενώ ακόμη η ηλικιωμένη μιλούσε στο τηλέφωνο με τον αρχικό απατεώνα. Δυστυχώς την έπεισε όσα χρήματα είχε να τα παραδώσει στον «μάστορα» προκειμένου να τα φυλάξει μην καταστραφούν από πιθανό βραχυκύκλωμα.

Με το που τα έβαλαν το κομπόδεμα της γιαγιάς στο χέρι, οι δράστες έσπευσαν να εξαφανιστούν, ενώ διεκόπη και το τηλεφώνημα. Τότε, η άτυχη γυναίκα κατάλαβε ότι είχε πέσει θύμα απάτης και ειδοποίησε την αστυνομία, που σχημάτισε σχετική δικογραφία, ενώ διεξάγει έρευνα για την ταυτοποίηση πρωτίστως του ζευγαριού που κινήθηκε στην περιοχή, παριστάνοντας τους τεχνικούς της ΔΕΗ.

