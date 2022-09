Νεκρός από πυροβολισμούς σε εστιατόριο ο γνωστός ράπερ PnB Rock – Πέθανε δίπλα στη σύντροφό του

Ο PnB Rock, ο ράπερ από τη Φιλαδέλφεια περισσότερο γνωστός για την επιτυχία του «Selfish» του 2016, πυροβολήθηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια ληστείας στο εστιατόριο Roscoe’s House of Chicken & Waffles στο Νότιο Λος Άντζελες το απόγευμα της Δευτέρας, ανέφεραν πηγές επιβολής του νόμου στους Los Angeles Times.

Oι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στη 1:15 μ.μ (τοπική ώρα) στο διάσημο εστιατόριο της Main Street και της λεωφόρου Manchester. Ο 30χρονος ράπερ, του οποίου το πραγματικό όνομα ειναι Ρακίμ Άλεν- βρισκόταν στο εστιατόριο με την κοπέλα του, η οποία είχε δημοσιεύσει στο Instagram φωτογραφία τους με ετικέτα τοποθεσίας που έκτοτε διαγράφηκε.

Οι αρχές είπαν ότι ένας ύποπτος έτεινε ένα πυροβόλο όπλο μέσα στο εστιατόριο και ζήτησε κάτι από το θύμα. Πηγές είπαν στους Times ότι ο καλλιτέχνης έγινε στόχος για τα κοσμήματά που φορούσε και πυροβολήθηκε σχεδόν αμέσως από τον δράστη κατά τη διάρκεια της ληστείας.

«Πυροβόλησε το θύμα και έφυγε τρέχοντας από την πλαϊνή πόρτα με ένα αυτοκίνητο απόδρασης και στη συνέχεια εγκατέλειψε το πάρκινγκ», είπε η αξιωματικός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Kelly Muniz. Tο θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 1:59 μ.μ.

Οι ερευνητές του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες εξετάζουν βίντεο ασφαλείας από το εσωτερικό του εστιατορίου για να αναγνωρίσουν τον δράστη. Ελέγχουν επίσης τις γύρω επιχειρήσεις για να δουν εάν τα συστήματα ασφαλείας κατέγραψαν εικόνες του υπόπτου να διαφεύγει με τα πόδια ή με όχημα.

Ο Ροκ είχε γεννηθεί στις 9 Δεκεμβρίου 1991 στη Φιλαδέλφεια. Είχε πει στο Paper Magazine ότι εμπνεύστηκε να ασχοληθεί με τη μουσική σε ηλικία 19 ετών αφού άκουσε το άλμπουμ του Drake με τίτλο «Take Care». Η ικανότητα του να συνδυάζει μελωδίες με τη ραπ τον έκανε να ξεχωρίζει ως εκπρόσωπος μίας νέας γενιάς hip-hop. Έγινε γνωστος με το single «Fleek» του 2015, μετατρέποντας το viral βίντεο Vine σε ύμνο για τις γυναίκες σε όλη τη χώρα. Συνέχισε να συνεργάζεται με μια ομάδα καλλιτεχνών, συμπεριλαμβανομένων των Ed Sheeran και Chance the Rapper στο «Cross Me».