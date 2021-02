Συγκλονιστική υπόθεση παιδικής κακοποίησης: Κρατούσαν 11χρονο σε βαρέλι και το τάιζαν μπανανόφλουδες

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν τα όσα βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας για τη ζωή ενός 11χρονου αγοριού στη Βραζιλία. Το παιδί, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, κρατούνταν για τουλάχιστον ένα μήνα σε ένα βαρέλι και το τάιζαν φλούδες από μπανάνες και καλαμπόκι.

Η σοκαριστική υπόθεση παιδικής κακοποίησης -όπως αναφέρει η Daily Mail- αποκαλύφθηκε στην πόλη Campinas, μετά από ανώνυμη καταγγελία που υποβλήθηκε στις Αρχές. Το 11χρονο αγοράκι ζούσε μαζί με τον πατέρα του, την 39χρονη μητριά του και την 22χρονη ετεροθαλή αδερφή του. Το παιδί έτρωγε μόνο φλούδες από μπανάνες και καλαμπόκι με αποτέλεσμα να τρώει ακόμη και τα κόπρανά του για να επιβιώσει.

