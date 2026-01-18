Έκοψε πίτα ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σε μία λαμπρή εκδήλωση, ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου έκοψε το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη πίτα, ενώ ακολούθησε και συνεστίαση με κέφι και χαμόγελα για τους παρευρισκόμενους.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Suipas Palace, με πλήθος μελών του συλλόγου αλλά και επισήμους και εκπρόσωπους φορέων του Βόλου και της Μαγνησίας να παρευρίσκονται στην εκδήλωση. Στο πλαίσιο αυτής παράλληλα, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, Απόστολος Οντόπουλος αναφέρθηκε στην πραγματικότητα και καθημερινότητα των εμπορικών καταστημάτων που δραστηριοποιούνται στην αγορά της πόλης και όχι μόνο, αλλά και στις προκλήσεις απέναντι στις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι έμποροι.