Δύο μέτρα και δύο λίστες

Ανακατατάξεις και μουρμούρα γύρω από τη λίστα προσκλήσεων για το Μαξίμου. Ο Γιώργος Τερζάκης, πρόεδρος των κτηνοτρόφων Μαγνησίας, βρέθηκε εκτός μετά το επεισόδιο με το σπασμένο παρμπρίζ αστυνομικού οχήματος, το οποίο μάλιστα καταγράφηκε από κάμερα. Στα κυβερνητικά πηγαδάκια, ωστόσο, ακούστηκε το επιχείρημα του Σωκράτη Αλειφτήρα προς αρμόδιο παράγοντα, που προκάλεσε εμφανή αμηχανία: «Εδώ υπόδικοι βουλευτές ψηφίζουν κανονικά νομοσχέδια. Να μη μπουν στη λίστα αγροτοσυνδικαλιστές που απλώς ελέγχονται;». Ρητορικό το ερώτημα, αλλά μάλλον όχι για όλους.
