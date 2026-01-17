Ράβε- ξήλωνε στον Βόλο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Συνεχίζονται οι εργασίες στον Βόλο για την εγκατάσταση οπτικών ινών και γίνεται… το σώσε! Οι δρόμοι σκαμμένοι, άλλοι με μπαλώματα, η κίνηση μπλοκάρεται και εν συντομία γίνεται ο κακός χαμός. Και δεν λέμε να μην γίνουν αυτές οι εργασίες στην πόλη, αλλά κάπως πρέπει να μπει ένας προγραμματισμός. Αλλά ο Δήμος αγρόν ηγόραζε… και μάλιστα η αδιαφορία είναι τόσο μεγάλη, που ούτε τα ανταποδοτικά έργα δεν έχουμε δει ακόμη για όσους έσκαψαν και ξαναέσκαψαν στην πόλη. Κι αυτά μας τα είχαν τάξει από τον Δήμο… μαζί με καθρεφτάκια, φτερά και μπογιές για να βαφτούμε ιθαγενείς…

Δ.Π.