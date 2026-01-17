Το μήνυμα Κουρέτα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

«Το ανθρώπινο σώμα έχει εκτός από το κεντρικό νευρικό σύστημα και ένα άλλο το αυτόνομο που λειτουργεί χωρίς τη θέληση μας. Και αυτό χωρίζεται σε δύο. Το συμπαθητικό που υπερισχύει σε περιπτώσεις στρες και το παρασυμπαθητικό που υπερισχύει γενικά σε καταστάσεις ηρεμίας. Έχετε ακούσει την έκφραση Τρώω πικρό ψωμί ; Αυτό ισχύει γιατί από την αρχαιότητα το είχαν παρατηρήσει ότι σε καταστάσεις στρες δεν έβγαινε σάλιο να διασπάσει το άμυλο του ψωμιού και να γίνει γλυκό το ψωμί. Οι κτηνοτρόφοι που έχασαν τα ζώα τους στην ευλογιά τρώνε πικρό ψωμί. Σταθείτε όλοι δίπλα τους» το μήνυμα του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.