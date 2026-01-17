«Φάντασμα»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αλήθεια, ο Βόλος έχει δήμαρχο; Κι αν έχει, που είναι εξαφανισμένος; Δεν τον έχουμε δει στα δημοτικά συμβούλια, δεν τον βλέπουμε σε εκδηλώσεις, είναι χαμένος από την …πιάτσα γενικότερα. Στην κοπή πίτας του συνδυασμού του θα πάει ή θα τον εκπροσωπήσει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, όπως γίνεται και στα δημοτικά συμβούλια; Γιατί αν γίνει έτσι, τότε αντί για φλουρί, θα βγει δίσκος μπας και μαζευτεί κανένα ψιλό για τον προϋπολογισμό, που το Παρατηρητήριο χαρακτήρισε… ελλειμματικό και μάλιστα κατά 21 εκ. ευρώ!

Δ.Π.