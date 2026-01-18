Πυροσβέστες έσωσαν σκύλο μέσα από πηγάδι 7 μέτρων

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Φυλακες άγγελοι ήταν για ένα σκυλάκι στη Λάρισα, οι πυροσβέστες που το έσωσαν μέσα από πηγάδι 7 μέτρων το Σάββατο 17.01.2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα κοντά στο χωριό Κραννώνας, με την Πυροσβεστική να ειδοποιείται για ένα σκυλάκι που ακουγόταν να γαβγίζει μέσα σε πηγάδι.

Άμεσα κατέφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο που με σκάλα, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με επιτυχία το τετράποδο που έπεσε μέσα στο πηγάδι, σε αγροτική περιοχή του δήμου Κιλελέρ.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα στελέχη του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρισας που κατάφεραν μετά από ώρα να ανασύρουν τον σκύλο με ασφάλεια.