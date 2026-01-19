Στις επάλξεις η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας- Συνέδραμε σε όχημα που βγήκε από την πορεία του

Σε ετοιμότητα λόγω του χιονιού
Στις επάλξεις βρίσκεται η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας από χθες, όταν και σημειώθηκε έντονη χιονόπτωση στο Πήλιο. Οι εθελοντές της ΕΟΔ μάλιστα, επιχείρησαν στα Χάνια και βοήθησαν ένα αυτοκίνητο και τους επιβάτες του, που λόγω του χιονιού είχε βγει από την πορεία του.

Με ιμάντες έδεσαν το όχημα και το μετακίνησαν με το 4×4 όχημα της Ομάδας, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των επιβαινόντων. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας παραμένει σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και την υποστήριξη των πολιτών.

