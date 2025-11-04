Θλίψη για τον θάνατο Βολιώτη

Θλίψη στην τοπική κοινωνία προκαλεί η είδηση του θανάτου του Βασιλείου Σκούρα, σε ηλικία 68 ετών.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου του Νέου Κοιμητηρίου. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 10:30 π.μ.
Τον εκλιπόντα αποχαιρετούν με αγάπη η σύζυγος Βασιλική, τα παιδιά Αθανάσιος – Αναστασία, Ελένη – Γεώργιος, τα εγγόνια Βασίλειος, Λυδία και Δημήτριος, καθώς και τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς.
Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί τα χρήματα να δοθούν στη «Φλόγα» – Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Καρκίνο.
