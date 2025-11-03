Το τελευταίο αντίο στον Κωνσταντίνο Αποστολίνα-Η επιθυμία του

Με απέραντη θλίψη και συγκίνηση, οικογένεια και φίλοι θα αποχαιρετήσουν την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στις 15:00 μ.μ., τον αγαπημένο τους Κωνσταντίνο Αποστολίνα, που «έφυγε» ξαφνικά από κοντά μας την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, σε ηλικία μόλις 44 ετών.
Η τελετή αποχαιρετισμού θα γίνει, όπως ο ίδιος επιθυμούσε, στο Αποτεφρωτήριο “Υπερίων”, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.
Τον αποχαιρετούν με αγάπη η μητέρα του Ζωή, τα αδέλφια του Στέργιος και Ελευθερία, τα ανίψια του Γιώργος και Ζωή, καθώς και όλοι οι συγγενείς και φίλοι που πενθούν βαθιά την απώλειά του.
