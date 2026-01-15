Βόλος: Tα τσίπουρα τον άφησαν χωρίς μεροκάματο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Χωρίς μεροκάματο θα μείνει για 30 ημέρες ένας 33χρονος οδηγός φορτηγού, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 μηνών με αναστολή, για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Ο κατηγορούμενος είχε πάει για τσίπουρα το μεσημέρι, ήπιε τρία και μια μπύρα, στη συνέχεια πήγε στο σπίτι του, κοιμήθηκε, αλλά στις 11 το βράδυ, του τηλεφώνησαν για να πάει να παραλάβει μαναβικά για το κατάστημα του πατέρα του στο Λαχαναγορά, τα οποία όπως κατέθεσε περίμενε την άλλη μέρα το πρωί.

Όπως ανέφερε ο 33χρονος, γύρω στις 11.30 τη νύχτα, πήγε με το βαν της επιχείρησης να παραλάβει τα εμπορεύματα, ώστε να βοηθήσει τον πατέρα του που υποβλήθηκε πρόσφατα σε επέμβαση στο ισχίο και επιστρέφοντας στο σπίτι μετά τα μεσάνυχτα, έγινε έλεγχος αλκοτέστ και βρέθηκε ότι οδηγούσε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ 1,32 και 1,25 στις δύο μετρήσεις χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

«Μετάνιωσα για την πράξη μου, το δίπλωμά του είναι επαγγελματικό και ζούμε δύο οικογένειες από αυτό», κατέθεσε στο Δικαστήριο ο κατηγορούμενος.

Ο 33χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 μηνών με αναστολή και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (άδεια και πινακίδες) για 30 ημέρες.