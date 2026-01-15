Άγρια κόντρα Κυρανάκη με Πολάκη, Χαρίτση και Παππά για την Hellenic Train: «Είσαι ψεύτης»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για την κύρωση της αναθεωρημένης σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Hellenic Train, με την αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να αποκτά τα χαρακτηριστικά μετωπικής σύγκρουσης. Στο επίκεντρο της έντασης βρέθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οποίος δέχθηκε ομαδικά πυρά από τους Παύλο Πολάκη, Αλέξη Χαρίτση και Νίκο Παππά.

Από το βήμα της Βουλής, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης υπερασπίστηκε τη νέα συμφωνία για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, κάνοντας λόγο για «καθαρή βελτίωση» σε σχέση με το ισχύον καθεστώς, καθώς —όπως τόνισε— για πρώτη φορά προστίθεται η ρήτρα υποχρέωσης αγοράς 23 νέων ηλεκτροκίνητων τρένων, ύψους 308 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από την ιταλική μητρική εταιρεία. «Επί 15 χρόνια, το ελληνικό Δημόσιο πλήρωνε 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως χωρίς καμία υποχρέωση για νέο τροχαίο υλικό. Ερχόμαστε σήμερα και με το ίδιο τίμημα διασφαλίζουμε σημαντική επένδυση», σημείωσε. Προανήγγειλε δε ότι οι πρώτοι νέοι συρμοί θα αρχίσουν να παραλαμβάνονται σε 18 μήνες.

Στην τοποθέτηση του, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης άφησε αιχμές για τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας την προηγούμενη κυβέρνηση για διαγραφή χρεών ύψους 700 εκατ. ευρώ προς την Hellenic Train, την ώρα που —όπως είπε— αγόραζε μεταχειρισμένα τρένα. Η αποστροφή του ότι «σήμερα ο σιδηρόδρομος είναι καλύτερος και θα γίνει ακόμη καλύτερος» προκάλεσε έντονη αντίδραση από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Παύλο Πολάκη να του απευθύνει εκτός μικροφώνου τον χαρακτηρισμό «ψεύτης». Ο αναπληρωτής υπουργός επέστρεψε τον χαρακτηρισμό στον βουλευτή Χανίων, λέγοντάς του: «εσύ είσαι ψεύτης».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με τη νέα σύμβαση «παγιώνει τη δεσπόζουσα μονοπωλιακή θέση της Hellenic Train», τονίζοντας πως η αγορά χρειάζεται πραγματικό ανταγωνισμό και ο σιδηρόδρομος πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «δημόσια υπηρεσία υψηλής ευθύνης». Παρενέβη επίσης λέγοντας πως «στην Ελλάδα που έχει βιώσει την τραγωδία των Τεμπών, δεν μπορεί να λέγεται ότι ο σιδηρόδρομος είναι σήμερα καλύτερος από το 2019».

Κλιμακώνοντας την κριτική, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση κρίσιμων έργων τηλεδιοίκησης. Κατηγόρησε τη ΝΔ για τέσσερα χρόνια απραξίας και επανέφερε το ερώτημα γιατί δεν είχαν εγκατασταθεί έγκαιρα τα απαιτούμενα συστήματα στη Λάρισα πριν από την τραγωδία των Τεμπών. «Ντροπή, επιτέλους. Ζητήστε μία συγγνώμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.