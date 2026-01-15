Βόλος: Βγήκε για ποτά, γύρισε με δανεικό αμάξι και κατέληξε στο Αυτόφωρο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στο εδώλιο του Αυτόφωρου κάθισε και ένας 25χρονος αγρότης, ο οποίος βγήκε έξοδο ήπιε τρία ποτά και επιστρέφοντας με το δανεικό αυτοκίνητο του θείου του, σε συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης σε ποσοστό 1,59 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Ως μάρτυρας κατέθεσε η μητέρα του, που είπε ότι αργούσε να επιστρέψει στο σπίτι που μένει μαζί της, του τηλεφώνησε και της είπε ότι τον είχαν σταματήσει για αλκοτέστ, ενώ της είπε ότι είχαν βγει και ήπιαν 3-4 ποτά.

Ο νεαρός κατέθεσε ότι το βράδυ είχε βγει με έναν φίλο του για διασκέδαση, ήπιαν τρία ποτά και τους κέρασαν άλλο ένα, το οποίο δεν ήπιε. Ο ίδιος εκτίμησε ότι ήπιε πολύ γρήγορα, ήταν στενοχωρημένος και νόμιζε ότι ήταν σε θέση να οδηγήσει. Ακόμη είπε ότι το αυτοκίνητο ήταν δανεικό από τον θείο του.

Η εισαγγελέας πρότεινε την εποχή του και ποινή φυλάκισης 4 μηνών και τελικά ο 25χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 μηνών, με αναστολή.