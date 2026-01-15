Βόλος: Τα ήπιε για την γιορτή του, έπεσε σε τρία αυτοκίνητα κι έχασε και τη δουλειά του

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Από τη γιορτή στο Αυτόφωρο

Ξινά του βγήκαν τα 2-3 ποτά που ήπιε σε νυχτερινό κέντρο σε έναν 30χρονο, καθώς επιστρέφοντας στο σπίτι του νωρίς το πρωί της Κυριακής, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε αι έπεσε σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές και επιπλέον έχασε τη δουλειά του σε εταιρία επίβλεψης έργων, επειδή του πήρε το δίπλωμα η Τροχαία.

Ο νεαρός, οδηγήθηκε σήμερα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο με τις κατηγορίες τις επικίνδυνης οδήγησης και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 5 μηνών με αναστολή.

Ως μάρτυρας κατέθεσε ένας 31χρονος φίλος του με τον οποίο συναντήθηκαν αρχική στο σπίτι του ξαδέλφου του και στη συνέχεια, λόγω της ονομαστικής γιορτής του κατηγορούμενου πήγαν στα μπουζούκια. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 30χρονος ήπιε 2-3 ποτά και έφυγαν όταν ξημέρωσε το πρωί της Κυριακής. Όπως είπε, ο κατηγορούμενος είναι μηχανολόγος μηχανικός και εργαζόταν σε μια εταιρία επίβλεψης έργων, ενώ πήρε οριστική απαλλαγή από τον Στρατό, λόγω αγοραφοβίας.

Ο κατηγορούμενος είπε ότι λόγω της γιορτής του πήγαν σε κέντρο διασκέδασης με την παρέα του, την επόμενη μέρα δεν εργαζόταν και επιστρέφοντας νωρίς το πρωί, τρεις γωνίες πριν φτάσει στο σπίτι του, έχασε τον έλεγχου του αυτοκινήτου και έπεσε σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα. Όπως είπε, έμεινε στο σημείο, κάλεσε τον πατέρα και τον ξάδελφό του να πάνε στο σημείο και μίλησε με τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου που έπαθε τη μεγαλύτερη ζημιά, αλλά και τους άλλους δύο και τους είπε ότι θα τους αποζημιώσει.

«Λόγω του ατυχήματος, έχασα και τη δουλειά μου επειδή που αφαίρεσαν το δίπλωμα και η εταιρία έχει έργα στο Πήλιο όπου πήγαινε. Ωστόσο με διαβεβαίωσαν ότι όταν μου επιστραφεί το δίπλωμα θα με προσλάβουν ξανά», κατέθεσε ο κατηγορούμενος.

Η εισαγγελέας έδρας μετά από πρόταση της συνηγόρου υπεράσπισης πρότεινε να του αναγνωριστούν τα ελαφρυντικά του πρότερου σύννομου βίου και της ειλικρινούς μεταμέλειας και πρότεινε να τους επιβληθεί ποινή 3 μηνών για κάθε πράξη. Τελικά ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 5 μηνών με αναστολή.