Αυτή είναι η βασίλισσα του Τυρναβίτικου καρναβαλιού

Ο Τύρναβος υποδέχεται με χαρά τη Βασίλισσα του Τυρναβίτικου Καρναβαλιού 2026, τη Χριστίνα Τσένα, μια νέα γυναίκα με δυναμική προσωπικότητα, θετική ενέργεια και έντονη κοινωνική παρουσία.

Η Χριστίνα Τσένα μεγάλωσε στον Τύρναβο. Ξεχωρίζει για την ικανότητά της να επικοινωνεί αποτελεσματικά και να συνεργάζεται με ανθρώπους από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, στοιχείο που έχει καλλιεργήσει μέσα από την πορεία και τις εμπειρίες της. Είναι αποφασιστική, επίμονη και φιλόδοξη, με σταθερό προσανατολισμό στην επίτευξη των στόχων που θέτει, ενώ ταυτόχρονα πιστεύει βαθιά στη δύναμη της ομαδικότητας, της κατανόησης και της αμοιβαίας στήριξης.

Σε επαγγελματικό επίπεδο, διαθέτει πολυδιάστατη εκπαίδευση και κατάρτιση. Είναι απόφοιτη του ΙΕΚ ΑΚΜΗ ως Personal Trainer, με εξειδίκευση στο strength και weight training (2021–2024), έχει εκπαιδευτεί ως Lifeguard μέσω του NABE με πιστοποιήσεις σε First Aid, Water Rescue και CPR (2022), ενώ το 2024 ολοκλήρωσε τις σπουδές της ως Pilates Instructor (Mat, Reformer & Cadillac) στον όμιλο Alterlife. Το 2025 παρακολούθησε σεμινάριο Barista στην Cortese Caffe, εμπλουτίζοντας ακόμη περισσότερο το επαγγελματικό της προφίλ.

Με βασικά χαρακτηριστικά την κοινωνικότητα, την προσαρμοστικότητα, την εργατικότητα και την παρακίνηση, η Χριστίνα Τσένα ενσαρκώνει το σύγχρονο, ζωντανό και εξωστρεφές πνεύμα του Τυρναβίτικου Καρναβαλιού. Η παρουσία της ως Βασίλισσα του Καρναβαλιού 2026 αναμένεται να δώσει ξεχωριστό παλμό, χαμόγελο και θετική ενέργεια στη μεγαλύτερη γιορτή της πόλης.

Ο Τύρναβος ετοιμάζεται να γιορτάσει – και η Βασίλισσα είναι έτοιμη να οδηγήσει τη χαρά, το κέφι και τη δημιουργικότητα στο επίκεντρο του καρναβαλιού του 2026.

Τελος, η Καρναβαλική Επιτροπή Τυρνάβου εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλες τις κοπέλες που υπέβαλαν αίτηση για τη θέση της Βασίλισσας του Τυρναβίτικου Καρναβαλιού 2026, αναγνωρίζοντας το ενδιαφέρον, τη διάθεση συμμετοχής και την αγάπη τους για τον θεσμό. Η συμμετοχή τους επιβεβαιώνει τη ζωντάνια και τη δυναμική της νέας γενιάς του τόπου μας.

