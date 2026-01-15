Μαρούδας: Θα πάμε στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό με διεκδικητικό πλαίσιο και αισιοδοξία

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

«Θα πάμε στη συνάντηση με διεκδικητικό πλαίσιο, με τα αιτήματά μας, με την αισιοδοξία και με την αγωνιστικότητα που έχουμε δείξει ότι έχουμε εκπροσωπώντας όλους τους συναδέλφους της χώρας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ρίζος Μαρούδας στα Παραπολιτικά 90,1.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας σχολίασε τη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι τα αγροτικά μπλόκα είναι φασισμός και αηδία, λέγοντας «είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα» και υποστήριξε ότι ο υπουργός Υγείας δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσει για τα αγροτικά, ούτε έχει ιδέα για τα αγροτικά, καθώς όπου έχει πάει, τα έχει κάνει μαντάρα.

Αναλυτικότερα, ο Ρίζος Μαρούδας, μίλησε το πρωί της Πέμπτης (15/01) στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή και κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι τα αγροτικά μπλόκα είναι φασισμός και αηδία, καθώς και ότι θα πρέπει να καταργηθούν όλες οι επιδοτήσεις στον αγροτικό τομέα, ανέφερε: «Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα».

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων «Εννοείτε ότι είναι φασίστας ο κ. Γεωργιάδης;», ο κ. Μαρούδας απάντησε: «Όταν μιλάει κατ’ αυτόν τον τρόπο, ναι. Ο κ. Γεωργιάδης μπορεί να έχει την άποψή του, όπου έχει πάει τα έχει κάνει μαντάρα. Δεν νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσει για τα αγροτικά, ούτε έχει ιδέα για τα αγροτικά. Το θέμα για εμάς δεν είναι θέμα επιδοτήσεων ή μη, είναι θέμα αν η τιμή του προϊόντος που πουλάμε μπορεί να καλύψει το υψηλό κόστος παραγωγής, που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας».

Στη συνέχεια, όσον αφορά στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε: «Ξαναζητήσαμε και χθες με την πανελλαδική σύσκεψη ότι η κυβέρνηση οφείλει να ακούσει και να συναντήσει τους αγρότες των μπλόκων. Το να πάει κάποιος και να εκπροσωπήσει τον εαυτό του σε μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό είναι το μόνο εύκολο. Τον παίρνει ο βουλευτής του -γιατί αυτό έγινε εδώ στη Λάρισα-, τους πήρε από το χεράκι ο συγκεκριμένος υφυπουργός και τους πήγε στη συνάντηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι εκπροσωπούσαν ούτε το μπλόκο Νίκαιας ούτε κανέναν σύλλογο, τον εαυτό τους εκπροσωπούσαν».

Συμπλήρωσε δε: «Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Στις 12 η ώρα δίνουμε στην κυκλοφορία την αερογέφυρα εδώ στη Νίκαια, έχουν ανοίξει οι δρόμοι στο Κάστρο και σε άλλες περιοχές, έχουν ανοίξει τα τελωνεία. Από το μπλόκο δεν φεύγουν τα τρακτέρ».

Καταλήγοντας ο Ρίζος Μαρούδας είπε: «Δεν υπάρχει κανένας αγρότης ή κτηνοτρόφος που είναι στην επιτροπή, που να έχει δικαστική δίωξη. Εμείς θα πάμε στη συνάντηση με διεκδικητικό πλαίσιο, με τα αιτήματά μας, με την αισιοδοξία και με την αγωνιστικότητα που έχουμε δείξει ότι έχουμε εκπροσωπώντας όλους τους συναδέλφους της χώρας. Προετοιμαζόμαστε για να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη συζήτηση και να φέρει και κάποια αποτελέσματα. Ξέρουμε ότι τα αιτήματα δεν θα ικανοποιηθούν όλα, ξέρουμε ότι ο αγώνας δεν είναι μια κι έξω, δεν τελειώνει φέτος, αλλά πάμε με αυτή την αισιοδοξία, γιατί έχουμε και τη δύναμη των τρακτέρ και έχουμε τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας που μας δίνει ιδιαίτερο κουράγιο».

Πηγή: parapolitika.gr