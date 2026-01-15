Ταυτοποιήθηκε «μαϊμού» υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα και άγνωστων, μέχρι στιγμής, ατόμων, για απάτη.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 3-10-2025 στη Λάρισα, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπή γυναίκα και προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, την έπεισε να συγκεντρώσει κοσμήματα και χρήματα που είχε στο σπίτι της, προκειμένου «δήθεν» να μην διακινδυνεύσει η ίδια και οι οικείοι της από υποτιθέμενες εργασίες επιδιόρθωσης του ρεύματος.

Στη συνέχεια, η παθούσα, αφού τοποθέτησε μέσα σε λεκάνη τα κοσμήματα-τιμαλφή, το χρηματικό ποσό των -120- ευρώ, τραπεζικές κάρτες και κλειδιά, πείσθηκε και τα έβγαλε στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Μετά την επιστροφή στο διαμέρισμά της και τη συνειδητοποίηση της σε βάρος της απάτης, επέστρεψε στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαπίστωσε ότι είχαν αφαιρεθεί τα προαναφερόμενα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας υπενθυμίζονται χρήσιμες συμβουλές προς αποφυγή εξαπάτησης:

να μην πείθεστε όταν άγνωστος σας καλέσει και με διάφορα προσχήματα σας ζητάει χρήματα ή τιμαλφή ή προς καταγραφή κοσμήματα ,

όταν άγνωστος σας καλέσει και με διάφορα προσχήματα σας , να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας ,

, να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος (βλάβη ηλεκτρικού ρεύματος, ανελκυστήρα κ.λπ.) εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει,

για την κάποιου (βλάβη ηλεκτρικού ρεύματος, ανελκυστήρα κ.λπ.) εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει, να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθούν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο). Να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.),

όταν άγνωστοι προσπαθούν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα συγγενικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο). Να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.), σε τέτοιες περιπτώσεις, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι,

τηλεφωνικά με το συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι, επισημαίνεται ότι δεν χρησιμοποιείται η πρακτική από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες να μεταβαίνουν υπάλληλοί τους σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν,

ή από να μεταβαίνουν υπάλληλοί τους σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν, να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.),

να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Σημειώνεται ότι μέθοδοι απατών που χρησιμοποιούν επιτήδειοι καθώς και συμβουλές υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στο www.astynomia.gr , και ειδικότερα στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/Χρήσιμες συμβουλές».

Επιπλέον, πληροφορίες και συμβουλές για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://cyberalert.gr.