Αιχμές Φάμελλου για το κόμμα Καρυστιανού: Χωρίς ευρύτερη προοδευτική συνεργασία, το κενό θα το καλύψουν άλλοι

Με αιχμές στο «κόμμα Καρυστιανού», αναφορές στον πρώην Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, αλλά και ευθείες βολές στην κυβέρνηση της ΝΔ εκκίνησε η πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ γι το 2026 κι ενώ εντείνεται η ρευστότητα στον προοδευτικό χώρο.

Μιλώντας από βήματος, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως «απαιτείται να φύγει αυτή η καταστροφική κυβέρνηση της δεξιάς και να αναλάβει τη της διακυβέρνηση της χώρας μια προοδευτική κυβέρνηση που θα φέρει ξανά την ελπίδα, την αισιοδοξία και την προκοπή στη χώρα», λέγοντας πως «οι εποχές που ζούμε δεν αφήνουν περιθώρια για μικροκομματικές αυταρέσκειες και προσωπικές στρατηγικές».

«Η προοδευτική παράταξη δεν έχει το δικαίωμα της αδράνειας»

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «η προοδευτική παράταξη δεν έχει το δικαίωμα της αδράνειας», υπενθυμίζοντας πως «έχουμε καταθέσει μία καθαρή, ειλικρινή πρόταση συνεννόησης και συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Χωρίς ιδιοτέλεια. Χωρίς να μας ενδιαφέρουν οι καρέκλες και τα οφίτσια».

Αναφερόμενος στην παρούσα πολιτική συγκυρία, ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε το 2026 ως τη χρονιά των μεγάλων αποφάσεων, υποστηρίζοντας πως «οι πολιτικές αλλαγές έρχονται και δεν μπορούν να μπουν εύκολα σε καλούπια και σε ευχές».

«Και δεν θα αποτελέσει λύση για τα κοινωνικά συμφέροντα ούτε η ανακύκλωση δεξιών και ακροδεξιών συνταγών, ούτε η αντιπολιτική και στείρα αντίδραση που δεν θα συνδυάζεται με προγραμματικές απαντήσεις για το εισόδημα, την κοινωνική δικαιοσύνη, τα δημόσια αγαθά και την μάχη κόντρα στο οικονομικό κατεστημένο», όπως είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «φωτογραφίζοντας» το κόμμα Καρυστιανού.

«Δεν αποτελεί απάντηση στην κοινωνία και δεν είναι προοδευτική λύση καμία πρόταση κομματικού εγωισμού ή ιδεολογικής καθαρότητας που δεν δίνει προοπτική διακυβέρνησης» δήλωσε ο κ. Φάμελλος, ενώ συνέχισε λέγοντας πως «όσοι επιλέγουν να μην ανταποκριθούν, όσοι επιδιώκουν ένα κομματικό όφελος λίγων εκλογικών μονάδων θα βγουν χαμένοι και εκτεθειμένοι στην κοινωνία γιατί δεν θα συμβάλουν στην προοδευτική διέξοδο και θα δώσουν συγχωροχάρτι και ανάσα στον κ. Μητσοτάκη».

«Η απάντηση στη ΝΔ και στον Μητσοτάκη δεν πρέπει να είναι αντιπολιτική»

Ακόμη, «η απάντηση στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν πρέπει να είναι αντιπολιτική. Ούτε μπορούν να γίνουν αποδεκτές εκτιμήσεις ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχουν τις ίδιες ευθύνες» ισχυρίστηκε ο κ. Φάμελλος, λέγοντας πως «η ανάγνωση ότι όλοι είμαστε το ίδιο, ότι δεν υπάρχουν ιδεολογίες οδηγεί στη διαιώνιση των προβλημάτων της κοινωνίας και της κοινωνικής αδικίας», στον απόηχο των δηλώσεων της Μαρίας Καρυστιανού.

«Δεν είναι το ίδιο τα καρτέλ και οι εργαζόμενοι. Δεν είναι ίδιες οι ευθύνες της ΝΔ που χρεωκόπησε τη χώρα και τώρα βάζει πλάτη στην αισχροκέρδεια και του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Δεν είναι ίδιες οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τις υποκλοπές, το έγκλημα των Τεμπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την πιο τίμια κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Δεν είναι ίδιες οι πολιτικές της Δεξιάς της κοινωνικής αδικίας και του μεγάλου κεφαλαίου με τις πολιτικές της προοδευτικής παράταξης της κοινωνικής δικαιοσύνης», όπως ανέφερε.

«Αυτές οι λογικές το μόνο που πετυχαίνουν είναι να εκτονώνουν την δικαιολογημένη οργή της κοινωνίας αλλά την ίδια ώρα να κρύβουν κάτω από το χαλί τις ανισότητες και τις αδικίες και στο τέλος να συντηρείται το στάτους κβο» εξήγησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, για να ξεκαθαρίσει πως «αν όμως δεν υπάρξει ευρύτερη συνεργασία στον προοδευτικό χώρο και ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος, που μπορεί να πείσει ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, το κενό θα το καλύψουν άλλες δυνάμεις».

«Ιστορικές οι ευθύνες όλων στον προοδευτικό χώρο»

«Σε αυτό το περιβάλλον ο προοδευτικός χώρος δεν έχει την πολυτέλεια να επιμένει σε επιμέρους διαφωνίες, εγωισμούς, σε διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος ή να εφευρίσκονται νέες διαχωριστικές γραμμές σήμερα. Οι ευθύνες όλων στον προοδευτικό χώρο είναι ιστορικές», κατά τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο οποίος επιχείρησε και έναν απολογισμό του 2025.

«Οι καλές πολιτικές στιγμές της προηγούμενης χρονιάς ήταν αυτές που υπήρξαν στιγμές κοινοβουλευτικών συνεργασιών, κοινές πρωτοβουλίες έστω διαλόγου και προοπτική κοινής προοδευτικής απάντησης. Καταθέσαμε προτάσεις συμπόρευσης στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Αριστερά. Η απάντηση στην ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να είναι ούτε οι καθυστερήσεις ούτε ανεδαφικές εκτιμήσεις του τύπου «θα κερδίσω μόνος μου τον κ. Μητσοτάκη», όπως παρατήρησε, συμπληρώνοντας πως «υπήρξαν όμως θετικές δημόσιες πρωτοβουλίες διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων, σε όλη την Ελλάδα. Και πρωτοβουλίες Ινστιτούτων, πολιτικών ομάδων και προσωπικοτήτων».

«Μπορούμε και πρέπει να αξιοποιήσουμε τις θετικές στιγμές, όπως τις προγραμματικές προτάσεις της Λούκας Κατσέλη, την πρόσφατη τοποθέτηση του Νίκου Κοτζιά, ή τις πρωτοβουλίες της πολιτικής Οικολογίας και της πρότασης του Κόσμος και του Πέτρου Κόκκαλη» πρότεινε ο Σωκρατης Φάμελλος και «σαφέστατα είναι σημαντικός σε αυτή την κοινή ενωτική προσπάθεια για προοδευτική κυβερνητική διέξοδο ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα», κατέληξε.