Ταινίες – αριστουργήματα για θέαση στο lockdown

Το Ertflix προσφέρει σειρές, ταινίες, ενημέρωση και τις εκπομπές της κρατικής τηλεόρασης δωρεάν on demand. Επιλέξαμε και παρουσιάζουμε ορισμένες από τις ταινίες- αριστουργήματα που μπορεί να παρακολουθήσει το κοινό στην πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα πλατφόρμα της κρατικής τηλεόρασης, τις ημέρες του lockdown.

«3:10 To Yuma» (Το τελευταίο τρένο για τη Γιούμα)

Έπειτα από το πολυσυζητημένο «Walk The Line», ο σκηνοθέτης Τζέιμς Μάνγκολντ δίνει νέα πνοή στο κλασικό Αμερικάνικο γουέστερν με την ταινία «3:10 To Yuma». Ριμέικ του γνωστού γουέστερν του 1957, που είχε βασιστεί σε διήγημα του Έλμορ Λέοναρντ, το «3:10 To Yuma» συναντά δύο από τους καλύτερους σύγχρονους ηθοποιούς, τον βραβευμένο με Όσκαρ Ράσελ Κρόου και τον Κρίστιαν Μπέιλ, σε δύο εκ διαμέτρου αντίθετους ρόλους: αυτόν του φημισμένου παράνομου και αυτόν του τίμιου κτηνοτρόφου που προσφέρεται εθελοντικά να τον παραδώσει στη δικαιοσύνη. Μια καθαρή παραβολή πάνω στο καλό και το κακό, που μας μεταφέρει στη ζωή του μυθικού Φαρ Ουέστ, μέσα από τις εικόνες των προχειροφτιαγμένων πόλεών του και τις διαπλεκόμενες ιστορίες προσωπικών συμφερόντων που συνόδεψαν την κατασκευή του διηπειρωτικού σιδηροδρόμου. Συνδυάζοντας την έντονη δράση με τους αιχμηρούς χαρακτήρες, το κλασικό γουέστερν στα χέρια του Μάνγκολντ παίρνει νέα μορφή.

«Sliding Doors» (Απρόσμενος έρωτας)

Διαθέσιμη έως 13/01/2021

Η θεωρία της σχετικότητας, με εντυπωσιακή ξανθιά πρωταγωνίστρια: Η Γκούινεθ Πάλτροου, στην δίνη του χωροχρόνου.

Τι θα συνέβαινε εάν ένα κλάσμα του δευτερολέπτου έστελνε τη ζωή σας σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις; Η Έλεν (Γκουίνεθ Πάλτροου) απολύεται από τη δουλειά της και πρόκειται να επιστρέψει στο σπίτι νωρίτερα από το κανονικό. Αν φθάσει χωρίς καθυστέρηση, θα βρει τον φίλο της στο κρεβάτι με άλλη. Αν επιστρέψει λίγο αργότερα, δεν θα αντιληφθεί τίποτε. Με βάση αυτές τις εκδοχές, η ταινία «χωρίζει» τον βασικό χαρακτήρα στα δύο και αφηγείται παράλληλα ισάριθμες ιστορίες. Η πρώτη Έλεν πιάνει τους εραστές στα πράσα, χωρίζει, ξεκινά μια άλλη ζωή. Η δεύτερη συνεχίζει να ζει με τον φίλο της. Όμως, η μοίρα είναι… μοίρα, και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει το «γραμμένο».

«Yves Saint Laurent»

Διαθέσιμη έως 04/02/2021

O Υβ Σεν Λοράν είναι πάντα στη μόδα. Λαμπερή όσο και η καριέρα του θρυλικού Ιβ Σεν Λοράν, η κινηματογραφική μεταφορά της ζωής του διάσημου μόδιστρου από τον Τζαλίλ Λεσπέρ βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Λοράνς Μπεναΐμ και καταγράφει με εντυπωσιακό, αλλά και ευαίσθητο τρόπο την ταραχώδη ζωή του ευφυούς σχεδιαστή μόδας. Με πρωταγωνιστή τον συγκλονιστικό Πιέρ Νινέ στον ομώνυμο ρόλο και συμπρωταγωνιστή τον ταλαντούχο Γκιγιόμ Γκαγιέν (Εγώ, ο Εαυτός μου & η Μαμά) στον ρόλο του συντρόφου και μάνατζερ του Σεν Λοράν, Πιέρ Μπερζέ, η ταινία έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στη Γαλλία και αποτελεί μία γνήσια αναπαράσταση της εποχής, από τα πρώτα βήματα της καριέρας του μέχρι τη δεκαετία που εβδομήντα.

«The Killing of a Sacred Deer» (Ο Θάνατος του Ιερού Ελαφιού)

Διαθέσιμη έως 02/02/2021

Ο Στίβεν (Κόλιν Φάρελ) είναι ένας διαπρεπής καρδιοχειρουργός, παντρεμένος με την Άννα (Νικόλ Κίντμαν), μία καταξιωμένη οφθαλμίατρο. Είναι ευκατάστατοι και ζουν ευτυχισμένοι με τα δύο τους παιδιά, τη δεκατετράχρονη Κιμ (Ράφι Κάσιντι) και τον δωδεκάχρονο Μπομπ (Σάνι Σούλζικ). O Στίβεν έχει αναπτύξει φιλική σχέση με τον Μάρτιν (Μπάρι Κέγκαν), ένα δεκαεξάχρονο αγόρι, ορφανό από πατέρα, το οποίο μοιάζει να έχει υπό την προστασία του. Τα πράγματα παίρνουν ολέθρια τροπή όταν ο γιατρός συστήνει τον Μάρτιν στην οικογένεια του, αναστατώνοντας τον κόσμο τους, ενώ ο ίδιος καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε μια ασύλληπτη θυσία και τον κίνδυνο να χάσει τα πάντα.

Το 2009, ο Γιώργος Λάνθιμος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις Κάννες με τον «Κυνόδοντα» -μια ταινία γυρισμένη στην Ελλάδα, σε σενάριο που έγραψε με τον συνεργάτη του Ευθύμη Φιλίππου, και απέσπασε το βραβείο Ένα Κάποιο Βλέμμα, για να συνεχίσει με μία υποψηφιότητα για Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας.

Το 2015,με τη διεθνή παραγωγή «Ο Αστακός», ο Έλληνας σκηνοθέτης πήρε για πρώτη φορά μέρος στο Επίσημο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα των Καννών και βραβεύτηκε με το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής του Φεστιβάλ. Η ταινία, σε σενάριο που υπέγραψε ο σκηνοθέτης με τον σταθερό συνεργάτη του, ήταν υποψήφια για Όσκαρ Πρωτότυπου Καλύτερου Σεναρίου.

2017, δύο χρόνια μετά τον «Αστακό», ο Λάνθιμος συνεργάζεται -παραδοσιακά- στο σενάριο με τον Φιλίππου και σκηνοθετεί τον «Θάνατο του Ιερού Ελαφιού». Η ταινία ήταν υποψήφια για τον Χρυσό Φοίνικα στο 70ό Φεστιβάλ Καννών και έφυγε με τους δύο συνεργάτες να αποσπούν το βραβείο Σεναρίου.

«Ben is back» (Η Επιστροφή του Μπεν)

Διαθέσιμη έως 13/01/2021

H σχέση (εθισμένου) παιδιού-μητέρας συμπυκνωμένη μέσα σε ένα 24ωρο σε μια ας πούμε, «οικογενειακή» ταινία.

O 19χρονος Μπεν Μπαρνς (Λούκας Χέτζις) γυρίζει απροσδόκητα στο πατρικό του το πρωί της Παραμονής των Χριστουγέννων. Η μητέρα του, Χόλι (Τζούλια Ρόμπερτς), ανακουφίζεται με την επιστροφή του και τον υποδέχεται εγκάρδια, αλλά ανησυχεί για το εάν είναι όντως αποφασισμένος, όπως υποστηρίζει, να ξεπεράσει τον εθισμό του στα ναρκωτικά. Ένα κρίσιμο 24ωρο ξεκινά, με νέες συνταρακτικές αλήθειες να έρχονται στο φως, και την αγάπη της μητέρας για τον γιο της να δοκιμάζεται μέσα από σοβαρές προκλήσεις τις οποίες πασχίζει να πολεμήσει κάνοντας τα αδύνατα δυνατά.

Η βραβευμένη με Όσκαρ Τζούλια Ρόμπερτς (για το Erin Brockovich) επιστρέφει με μία συγκλονιστική ερμηνεία, σε μία τρυφερή και καθηλωτική ταινία για την άνευ όρων αγάπη μιας μητέρας. Συμπρωταγωνιστής της ο ανερχόμενος και εξαιρετικά ταλαντούχος Λούκας Χέτζις (υποψήφιος για Όσκαρ για το Manchester by the Sea) σε σενάριο και σκηνοθεσία του μάστερ στο είδος των δραματικών ταινιών με επίκεντρο την οικογένεια, Πίτερ Χέτζις (Pieces of April). Μια ανθρώπινη ιστορία, συμπυκνωμένη σε ένα 24ωρο, για τις οικογενειακές ισορροπίες που χάνονται, όταν έστω και ένα μέλος υποφέρει, παρασύροντας όλους τους υπόλοιπους με την απρόσμενη επιστροφή του.