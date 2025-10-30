40 ημέρες χωρίς τον Ιάσονα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σαράντα ημέρες συμπληρώνονται από τότε που ο Ιάσονας Ποπώλης, 21 ετών, φοιτητής του ΤΕΦΑΑ, έφυγε από τη ζωή σε ένα τραγικό ατύχημα στον Βόλο. Ο Ιάσονας βρισκόταν με φίλους σε ταράτσα πολυκατοικίας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε στο κενό φωταγωγού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Η είδηση συγκλόνισε την τοπική κοινωνία, καθώς επρόκειτο για ένα νέο παιδί γεμάτο ζωή και όνειρα.

Το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025, μετά τη Θεία Λειτουργία (ώρα 9:00 π.μ.), θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Βόλο.