6.000 € για τη μεταφορά της Αργούς στην παραλία

Με απόφαση του αντιδημάρχου Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας Αρ. Σαββάκη, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και τη διενέργεια της υπηρεσίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σε εταιρία με έδρα τον Βόλο για την εκμίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Τ.Υ. (Αργώ), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας και την προσφορά του αναδόχου.

Η υπηρεσία αφορά στην μεταφορά της Αργούς από τον εμπορικό λιμένα στην παραλία του Βόλου (Μνημείο Ηρώων), ενόψει τον εορταστικών εκδηλώσεων για τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια.

Το κόστος αφορά στην εκμίσθωση για δύο ημέρες τηλεσκοπικού γερανού 80 tn κατ’ ελάχιστο (1700 €), φορτηγό πλατφόρμα ειδικών μεταφορών (LARGOS) (1.400 €), περονοφόρο ανυψωτικό κλαρκ 12 tn (1300 €) και γερανοφόρο όχημα με πλατφόρμα (500 €).

Το κόστος της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 4.900,00 € χωρίς ΦΠΑ (6.076,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 30.6263.002 του Δήμου Βόλου με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή του πλοίου ΑΡΓΩ» με χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα 100%.