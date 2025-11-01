Αντιδράσεις πολιτών για την επιλογή Μπέου να ψηφίσει Μητσοτάκη-«Εσένα, ποιος θα σε ψηφίσει πλέον;»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η συνέντευξη που έδωσε ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος στον Νίκο Χατζηνικολάου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο κ. Μπέος δήλωσε ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, θεωρώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατάλληλο για πρωθυπουργό, προκαλώντας πλήθος σχολίων στα social media.

Πολίτες εξέφρασαν από απορία και ειρωνεία μέχρι οργή για τη δήλωση του δημάρχου, ενώ αρκετοί αναρωτιούνται για τα κίνητρα και την πολιτική του πορεία. Παρά την προβολή της συνέντευξης, η πρεμιέρα της εκπομπής δεν σημείωσε υψηλές τηλεθεάσεις, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται περισσότερο στις αντιδράσεις που προκάλεσε η τοποθέτηση του καλεσμένου παρά στο ίδιο το περιεχόμενο της εκπομπής.

Δείτε χαρακτηριστικά σχόλια πολιτών κάτω από την ανάρτηση του magnesianews.gr

Ενα σύννεφο να πέσω… και εγω που νόμιζα οτι θα ψηφίσει ΜΛ- ΚΚΕ

Όμοιος τον όμοιο κι η κοπριά στα λάχανα…

Λες να μη το ξέρουμε τι θα ψηφίσεις κ που ανήκεις;;;;;

Γεμίσαμε σάλια.

Τώρα μάλιστα, αφού τό λέει ό ειδικός έτσι είναι, ό Μητσοτάκης ό κατάλληλος ηγέτης , εδώ γελάνε καί ή πέτρες, τί έχει κάνει ό Μητσοτάκης στην πολιτική σκηνή τό ξέρουμε,για αυτό από 41/100 πού έπαιρνε έφτασε στης 18/100, τώρα εσύ δήμαρχε πού τό βλέπεις ότι είναι ό κατάλληλος, μπράβο σού,δεν μας είπες οι αριστεροί δεν δουλεύει κανείς, ό Μητσοτάκης τί δουλειά έχει κάνει στην ζωή του καί έχει 35 ακίνητα, εσείς κύριε Κλαίω καί δεν τό γράφω λάθος, γιατί για κλάματα είναι, τί δουλειά έκανες στη ζωή σού, με τά παιχνίδια στο στοίχημα, πού κάνατε τά παιχνίδια όπως θέλατε, καί μοιράζετε τά λεφτά με τούς Αλβανούς στο καφενείο στην Νίκαια Αττικής καί στο πατάρι τής καφετέριας? Γιατί σέ βάλανε μέσα τότε,δεν είσαι ό κατάλληλος νά εκφράσεις γνώμη, ποιός είναι ό κατάλληλος για πρωθυπουργό,για αυτό κάτσε στα αυγά σού εκεί στο δημαρχείο πού τούς κοροϊδεύεις όλους.

Όπως στηριξες και τον Αγοραστο!! Αλλά τέτοια κορόιδα είστε και εκεί στο Βολονακι

Άλλος ένας Άδωνης γεννιέται

Παρτον στο σπίτι σου…

Ότι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε τον εθνικό της δημοσιογράφο συνεντεύξεων (βλ. Χατζηνικολαου) και τον Αχιλλέα Μπεο (βλ. Συνεντευξιαζομενο) για να κερδίσει τις ψήφους των πολιτών που στηρίζουν την παρούσα δημοτική αρχή…. Με ξεπερνάει!!!

Όσο για την ίδια τη συνέντευξη… για γέλια και για κλάματα, με όσα ακούσαμε από αυτόν τον ανερμάτιστο άνθρωπο!

Ρίχνει η ΝΔ στη μάχη ότι έχει και δεν έχει, θα γεμίσουμε φασισταριά που το παίζουν λαϊκοί τύποι.

Απορία 1. Ο Μπέος τι δουλειά κάνει;

Απορία 2. Ο Μητσοτάκης τι δουλειά κάνει;

Τι σου τάξανε άραγε

Αρχίσαν από τώρα η δημοσιογράφοι της νέας δημοκρατίας να διαφημίσουν το κόμματους μέσα από τη φωνή της ξεπουλημένης δημοσιογραφίας. Με πλάγιο τρόπο φέρνοντας απόβλητα της κοινωνίας που η ίδια η κοινωνία τα έχει βάλει στο περιθώριο για γνωστός λόγος που ξέρει ο καθένας μέχρι τις εκλογές θα έχουμε τέτοια φαινόμενα με τον κύριο χατζηνικολάου το λεβέντη μας που μονοπωλεί την τηλεθέαση ο αντικειμενικός δημοσιογράφος που πάντα στα δύσκολα της κυβέρνησης βάζει Πλάτη ***”””ξυπνάμε***”

Συμφέροντα μήπως?

Γιατί μας τα κάνεις αυτά σε είχα και σε εκτίμηση μπαγάσα !!!

ΑΣΕ ΣΕ ΞΕΡΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ 30

ΧΡΟΝΙΑ, ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΜΕ ΤΟΝ

ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙΣ

ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΡΟΛΟ ΑΥΤΟΣ ΕΙΣΑΙ

Νά ένας βασικός λόγος νά ΜΗΝ ψηφίσω Μητσοτάκη, επειδή τόν εκθειάζει ό Μπεος.

Και σε θεωρού σα αρσενικό ρε μπέο

Αφου δεχεσαι οτι πρεπει να κυβερνάει το σαπιο φανταστείτε που εχει φτάσει η χωρα σε πληρη σιψη,δεν υπαρχει σωτηρια

Καλά κάνεις και φυσικά αυτόν θα ψήφιζες…

Άλλωστε μόνος σου το είπες στον Χατζηνικολαου ότι είσαι αγράμματος, οπότε δεν ξέρεις και δεν μπορείς να χωρίσεις δύο ΒΟΥΓΙΩΝ ΆΧΥΡΑ….Έτσι λοιπόν το IQ σου εκεί φτάνει…..

Κρίμα και δείχνεις έξυπνος άνθρωπος!!!!!!

Γιατί δεν ξέραμε τι είσαι όπου φυσάει ο άνεμος

Άρα ψηφίζεις κλέφτες……αν θυμάμαι στη Μακρή κάτι για κλεμμένα και οπεκεπεδες έλεγες…..τσάμπα μάγκας είσαι

Δεν μας τα λες καλά Μπεο

Μπέο. Αν πραγματικά είπες εσύ αυτές τις λέξεις για τον Κούλη στο Facebook, συχαίνομαι τον εαυτό μου που κάποτε είπα ότι είσαι λεβέντης. Αφαιρώ λοιπόν το λεβέντης και σε αποκαλώ συχαμένη κουράδα. Άτιμο χρήμα κάνεις ότι θέλεις..

Ένας ακόμα λόγος να Μην ψηφίσει Μητσοτάκη ο λαός

Μπεο μα τον Θεό με κάνεις να μετανιώσω που σε ψηφίζω αλήθεια. Εχεις κάνει πολλά έργα για τον Βόλο σαν δήμαρχος είσαι καλός αλλά τώρα λες μα@@κιες έλεος

ΤΟ ΜΠΕΟΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΕ Ε ΕΕΕΕΕΕΕ

Τί έγινε σέ έβαλε στα βοσκοτόπια;

Καλά που το ξεκαθάρισε. Νομίζαμε πως θα ψηφίσει ΑΝΤΑΡΣΥΑ…!!!!!

Βρε μπας και βαρέθηκε να είναι δήμαρχος; Και προσπαθεί να μην τον ξαναψηφίσουν; Δεν εξηγείται αλλιώς τέτοια δήλωση από έξυπνο άνθρωπο

Ξανά ψιφηστε τον εκεί στον Βόλο,αν έχετε αξιοπρέπεια ρίξτε του ένα μαύρο

Εσένα, ποιος θα σε ψηφίσει πλέον, να δούμε!