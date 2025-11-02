Επίσκεψη του Μητροπολίτου Δημητριάδος στους Μητροπολίτες Αργυροκάστρου και Κορυτσάς

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος επισκέφθηκε τους Μητροπολίτες Αργυροκάστρου κ. Ναθαναήλ και Κορυτσάς κ. Αναστάσιο, στις 28 και 31 Οκτωβρίου αντίστοιχα.

Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στις έδρες των δύο Μητροπόλεων, σε πνεύμα αδελφικής αγάπης και συνεργασίας. Ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τους δύο Ιεράρχες για την πρόσφατη εκλογή και ενθρόνισή τους και συζήτησαν τρόπους συνεργασίας μεταξύ των Μητροπόλεων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δυνατότητα να συνδράμει η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος το έργο των δύο Μητροπόλεων με διάφορους τρόπους, καθώς και να αποσταλεί κλιμάκιο του φορέα «Γιατροί Υγείας της Αγάπης» της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, με σκοπό να προσφέρει ιατρικές εξετάσεις και φροντίδα στους πιστούς της περιοχής.