Έρχεται Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα στο Νοσοκομείο Βόλου;

Η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας στη Μαγνησία αποκτά νέο προσανατολισμό με επίκεντρο τους ογκολογικούς ασθενείς. Κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ενημερώθηκε για την πρόταση δημιουργίας Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος, ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Σήμερα, οι ασθενείς υποχρεώνονται να μετακινούνται σε άλλες πόλεις για τις απαραίτητες θεραπείες, επιβαρύνοντας τόσο τη σωματική και ψυχολογική τους κατάσταση όσο και την οικονομική τους δυνατότητα, με τον υπουργό να βλέπει θετικά την προοπτική για την δημιουργία Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος στον Βόλο.