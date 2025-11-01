Έρχεται στον Βόλο το κρουαζιερόπλοιο «Le Bougainville»

Το κρουαζιερόπλοιο «LE BOUGAINVILLE» σημαίας ΓΑΛΛΙΑΣ, καταπλέει τη Δευτέρα 3η Νοεμβρίου 2025 και ώρα 07:00, στο Λιμένα Βόλου, προερχόμενο από τη Σκιάθο, με 136επιβάτες και 121 άτομα πλήρωμα.
Το κρουαζιερόπλοιο θα αποπλεύσει στις 18:00, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.
