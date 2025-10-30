Έρχεται στον Βόλο το κρουαζιερόπλοιο «VikingVela»

Το νεότευκτο (ναυπήγησης 2024) Κρουαζιερόπλοιο «VIKINGVELA» σημαίας ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ,καταπλέει τηνΠαρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 08:00, στο Λιμένα Βόλου, προερχόμενο από τον Πειραιά, με 975 επιβάτες και 492 άτομα πλήρωμα.
Το κρουαζιερόπλοιο θα αποπλεύσει στις 18:00, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.
