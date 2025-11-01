H Ζέττα Μακρή με τον Άδωνι Γεωργιάδη στο νοσοκομείο του Βόλου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, συνόδευσε, κατά την σημερινή του επίσκεψη στο “Αχιλλοπούλειο” Νοσοκομείο Βόλου, η Βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ, Ζέττα Μακρή. Ήταν η δεύτερη φορά τις τελευταίες δύο ημέρες που η Βουλευτής Μαγνησίας επισκέφθηκε το Νοσοκομείου, μετά και την χθεσινή της συνάντηση με τον νέο Διοικητή κ. Μαζαράκη.

Κατά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο Νοσοκομείο έγινε αυτοψία στις εργασίες ανακαίνισης που πραγματοποιούνται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, καθώς και για την επέκταση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, εργασίες για τις οποίες ο κ. Γεωργιάδης και οι υπόλοιποι παριστάμενοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους και γιατί ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματος αλλά και γιατί ενισχύουν την αποτελεσματική λειτουργία των ΤΕΠ και της ΜΕΘ.

Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο γραφείο του κ. Μαζαράκη, παρουσία εκπροσώπων του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. Γεωργιάδης άκουσε με μεγάλη προσοχή τα αιτήματα που του τέθηκαν, ενώ δεσμεύτηκε, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που υπάρχουν, για την επίλυση των προβλημάτων που το Νοσοκομείο έχει και, ειδικά, για την κατά το δυνατόν κάλυψη των κενών που υπάρχουν σε ανθρώπινο δυναμικό, με δεδομένη την προκήρυξη 4.000 θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού που το Υπουργείο προγραμματίζει.

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης, αφού ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους για τη συνεργασία, αναχώρησε για τη συνέχιση των επισκέψεών του στη Λάρισα και τη Λαμία, ενημέρωσε δε τους παρευρισκόμενους ότι η επόμενη επίσκεψή του στη Μαγνησία θα είναι στην Αλόννησο στις 10 Νοεμβρίου. .