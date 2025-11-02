Η… «απάντηση» του Λάκη Γαβαλά στη δήλωση Μπέου για την «μαύρη»

Με τον γνωστό του τρόπο, χιούμορ και αυτοσαρκασμό, ο Λάκης Γαβαλάς σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη δήλωση του δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι «δεν είναι ρατσιστής γιατί έχει πάει με μαύρη».

Ο Λάκης Γαβαλάς έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
«Έχω πάει με μαύρους… κύκλους. Σε φωτογράφιση 😂😂😂»,
προκαλώντας κύμα σχολίων και κοινοποιήσεων.

Η ανάρτηση του γνωστού επιχειρηματία και fashion icon σχολιάστηκε ευρέως για το πνεύμα και την ειρωνική της διάθεση, αποτελώντας —όπως συνηθίζει ο ίδιος— μια χιουμοριστική «απάντηση» σε μια δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις.

