Καινοτόμες έρευνες για το μαργαριτοφόρο στρείδι από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δυναμική παρουσία του Δημήτρη Πάφρα στο 19ο Συνέδριο Ιχθυολόγων»

Σημαντική επιστημονική παρουσία είχε ο υποψήφιος διδάκτορας Δημήτρης Πάφρας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, που πραγματοποιείται από τις 30 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2025 με θέμα «Υδάτινα Οικοσυστήματα: Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διαχείρισης».

Οι τρεις έρευνές του επικεντρώνονται στον Ευβοϊκό Κόλπο και στο εδώδιμο μαργαριτοφόρο στρείδι (Pinctada radiata), ένα είδος που έχει εγκατασταθεί στις ελληνικές θάλασσες τα τελευταία χρόνια.

Η πρώτη έρευνα εξετάζει τις καταναλωτικές προτιμήσεις και τις προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης του μαργαριτοφόρου στρειδιού στην ελληνική αγορά. Τα αποτελέσματα δείχνουν θετική διάθεση του κοινού, ενώ η ενημέρωση και η πιστοποίηση ποιότητας αναδεικνύονται σε βασικούς παράγοντες αποδοχής του προϊόντος.

Η δεύτερη μελέτη αναλύει την πληθυσμιακή δομή του είδους στον Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο και αναπτύσσει προγνωστικό μοντέλο βιώσιμης εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση περιβαλλοντικών και κλιματικών παραμέτρων.

Το Pinctada radiata αποδεικνύει προσαρμοστικότητα στις τοπικές συνθήκες, με τα δεδομένα να προσφέρουν πολύτιμα εργαλεία για αειφόρο αλιευτική διαχείριση. Η τρίτη εργασία, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, εφαρμόζει τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση υποβρύχιου βίντεο για τον αυτόματο εντοπισμό πληθυσμών στρειδιών. Το σύστημα αναγνώρισε με ακρίβεια 75% τα άτομα του είδους ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες χαμηλής ορατότητας, ανοίγοντας τον δρόμο για σύγχρονες και μη καταστρεπτικές μεθόδους παρακολούθησης.

Οι τρεις έρευνες αναδεικνύουν τον Ευβοϊκό Κόλπο ως πρότυπο πεδίο έρευνας για τη βιώσιμη αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη της τοπικής αλιευτικής οικονομίας. Η συνεργασία των τριών φορέων —Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΕΛΚΕΘΕ και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο— δείχνει πώς η διεπιστημονική προσέγγιση μπορεί να προσφέρει πρακτικά οφέλη για το περιβάλλον.