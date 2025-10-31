Καταγγελία για τη νομιμότητα της Τριμελούς Επιτροπής του Δήμου Βόλου από το Σωματείο «Κόσμος και Φύση»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το Φιλοζωικό Σωματείο «Κόσμος και Φύση», με έδρα τον Βόλο, κατέθεσε σήμερα, 31/10/2025, επίσημη καταγγελία σχετικά με τη νομιμότητα της Τριμελούς Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου στο: Υπουργείο Εσωτερικών, Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ζώων Συντροφιάς, και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ζητώντας τη διερεύνηση της σύνθεσης και των διαδικασιών της Επιτροπής.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση “Η Τριμελής Επιτροπή, η οποία αποφασίζει για τις ευθανασίες αδέσποτων ζώων, συγκροτήθηκε με την απόφαση 39781/8-5-2025 (ΑΔΑ: 6ΗΖΨΩ96-Α71) του Δημάρχου Βόλου. Στην Επιτροπή συμμετέχουν δύο κτηνίατροι που διατηρούν συμβατική ή εργασιακή σχέση με τον Δήμο Βόλου, γεγονός που εγείρει εύλογα ερωτήματα σχετικά με την αμεροληψία, την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια, όπως ορίζεται στον Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας).

Παράλληλα, η νομοθεσία για την προστασία των αδέσποτων ζώων (Ν. 4830/2021, άρθρο 10, παρ. 10) προβλέπει ότι στην Τριμελή Επιτροπή πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένας κτηνίατρος που συνεργάζεται με φιλοζωικό σωματείο ή οργάνωση της περιοχής.

Στον νομό Μαγνησίας δραστηριοποιούνται τα εξής ενεργά φιλοζωικά σωματεία:

Ζωοφιλική Αδέσποτων Πηλίου (Ζ.Α.Π.)

Φιλόζωοι Ανατολικού Πηλίου

Φιλοζωικό Σωματείο «Κόσμος και Φύση»

Φιλοζωικό Σωματείο Νέας Αγχιάλου «ΣΥΝΥΠΑΡΧΩ»

Φιλοζωική Ομάδα Βόλου

Από τα παραπάνω, τα δύο τελευταία συμμετέχουν στην Πενταμελή Επιτροπή του Δήμου Βόλου.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το σωματείο «Κόσμος και Φύση», όλα τα άλλα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής δηλώνουν ότι δεν πρότειναν ούτε συνεργάζονται με την κτηνίατρο που συμμετέχει στην Τριμελή Επιτροπή, πλην της Φιλοζωικής Ομάδας Βόλου. Παρότι η Φιλοζωική Ομάδα Βόλου ανεπίσημα ισχυρίζεται ότι δεν συνεργάζεται με την κτηνίατρο, σε επίσημη ερώτηση δεν έχει δώσει καμία απάντηση.

Η στάση αυτή υποδηλώνει έλλειψη ουσιαστικού ενδιαφέροντος για τα αδέσποτα και για τη νομοθεσία, ειδικά σε ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία ευθανασίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και έλεγχο στη λειτουργία της Τριμελούς Επιτροπής. Η ασάφεια αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα και τη συμμόρφωση της Επιτροπής με τις προβλέψεις του Ν. 4830/2021.

Το Φιλοζωικό Σωματείο «Κόσμος και Φύση» ζητά από τις αρμόδιες αρχές:

1. Να διερευνηθεί ποιο σωματείο ή ποιος φορέας πρότεινε ή επιβεβαίωσε τη συνεργασία με την κτηνίατρο και να ζητηθούν από τον Δήμο Βόλου τα έγγραφα που τεκμηριώνουν τη συνεργασία.

2. Να εξεταστεί η νομιμότητα της σύνθεσης της Επιτροπής και, εφόσον προκύψουν παρατυπίες, να προχωρήσει ο Δήμος σε εκ νέου, νόμιμη συγκρότηση.

3. Να ανασταλούν προσωρινά τυχόν αποφάσεις ευθανασίας που έχουν εκδοθεί, έως την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Το σωματείο υπογραμμίζει ότι η αμεροληψία, η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα των επιτροπών που αποφασίζουν για τη ζωή των αδέσποτων ζώων αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και την προστασία των ζώων συντροφιάς.

Τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής, εκτός της Φιλοζωικής Ομάδας Βόλου, συνεχίζουν να συνεργάζονται και να δρουν από κοινού, προωθώντας τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την πλήρη τήρηση της νομιμότητας στις διαδικασίες που αφορούν τα αδέσποτα ζώα, ιδιαίτερα σε αποφάσεις ευθανασίας”.